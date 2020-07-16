ساعت کار میادین میوه و تره بار تهران تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با صدور اطلاعیهای، ضمن اشاره به اعمال محدودیتهای یک هفتهای در پایتخت و محدود شدن فعالیت برخی از اصناف و مراکز در این مدت و پیگیریهای شهروندان از نحوه فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره بار و ساعت کار این مراکز در مدت مذکور، اعلام کرد: هر گونه تغییری در ساعت کار و فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره بار صرفاً از سوی روابط عمومی این سازمان به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.
این اطلاعیه میافزاید: از شهروندان محترم درخواست میشود با توجه به وضعیت گسترش ویروس کرونا و هشدارهای مراجع بهداشتی در این ارتباط، هنگام مراجعه به میادین و بازارهای میوه و تره بار حتماً از ماسک و دستکش استفاده کرده و تا جای ممکن، فاصله فیزیکی را رعایت نمایند.
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