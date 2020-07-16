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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۹

با صدور اطلاعیه ای اعلام شد

ساعت کار میادین میوه و تره بار تهران تغییر نکرده است

ساعت کار میادین میوه و تره بار تهران تغییر نکرده است

میادین و بازارهای میوه و تره بار تهران از ساعت ۸ صبح تا یک ظهر و از ساعت ۳ عصر تا ۸ شب مشغول به کار هستند و ساعت کار این مراکز خدماتی هیچ‌گونه تغییری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن اشاره به اعمال محدودیت‌های یک هفته‌ای در پایتخت و محدود شدن فعالیت برخی از اصناف و مراکز در این مدت و پیگیری‌های شهروندان از نحوه فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره بار و ساعت کار این مراکز در مدت مذکور، اعلام کرد: هر گونه تغییری در ساعت کار و فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره بار صرفاً از سوی روابط عمومی این سازمان به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.

این اطلاعیه می‌افزاید: از شهروندان محترم درخواست می‌شود با توجه به وضعیت گسترش ویروس کرونا و هشدارهای مراجع بهداشتی در این ارتباط، هنگام مراجعه به میادین و بازارهای میوه و تره بار حتماً از ماسک و دستکش استفاده کرده و تا جای ممکن، فاصله فیزیکی را رعایت نمایند.

کد مطلب 4975422

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