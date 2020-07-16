احکام انتصاب ۶۳ امام جمعه اهل سنت سراوان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان، آیت الله مصطفی محامی احکام انتصاب ۶۳ امام جمعه اهل‌سنت سراوان را صادر کرد.

این احکام به صورت جداگانه و توسط حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز جانشین نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان در گردهمایی ائمه جمعه اهل سنت این شهرستان، اعطا شد.

بنابر این گزارش مولوی عبدالغفور ابراهیمی، اسماعیل ارباب شهستان، عبدالنبی اربابی، عبداللطیف اسماعیلی‌نژاد، یارمحمد امرا شستان، محمدعیسی امیرزاده، عتیق‌العالم بارک‌زهی، ابراهیم برهان‌زهی صابر، یاسین بزرگزاده، دادرحمان بلوچ‌زهی، الله‌بخش بلوچ‌زهی، عبدالصمد بلوچ‌زهی، عبدالرئوف بلوچ‌زهی، ابوالخیر بلوچ‌زهی، ملک‌محمد بلوچ‌زهی مالدار، عبدالستار بهمن‌پور، محمداسلام جنگی‌زهی، عبدالقادر حسین‌بر، محمدرفیع حسین‌بر، عبدالوهاب حسین‌بر، عبدالکریم حسین‌پور، محمدصدیق درازهی، محمود درزاده، عبدالعزیز دهقان، عبدالسلام دهقان بخشان، عبدالحق دهقان‌زهی، خالد دهواری، محمدکریم دهواری، عبدالحق دهواری، محمدعالم دهواری، پیرمحمد دهواری، عبدالله ریگی خالص، پیرمحمد رئیسی، حفیظ الله رئیسی لجی، محمدحیات زعیمی، ولی‌محمد زهروزهی پرکن، خلیل‌الرحمان ساداتی، سیدعبدالصمد ساداتی، رحمن‌بخش سپاسی، احمد سپاهی، محمد سپاهی، محمدکریم سپاهیان، شیرمحمد سرورانی، مراد سلامی، طلحه سیدزاده، محمدکریم سیدزاده، عبداله سیدی، محمدعیسی سیدی‌پور، عبدالمجید شادزهی سرجو، محمدصالح عزیزی، خالد عطایی، عبدالصمد غیاثی، محمدرمضان فاضلی لجی، آخرداد قنبرزهی، حسین ملازهی، محمدیعقوب ملک‌زاده، علی ملوک‌زهی، محمود نصرت‌زهی، محمدامین نصرت‌زهی، بلال نصرتی، احمد نصرتی، سیدعنایت‌الله هاشمی و نورمحمد هاشمی اصل به عنوان امامان جمعه شهرستان سراوان منصوب شدند.