مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، با توجه به شرایط فصلی و تداوم فعالیت امواج بارشی، طی امروز و فردا، شاهد بارشهای متناوب در استان خواهیم بود ادامه داد: در این راستا رگبار متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد گاهاً شدید، پدیده غالب بر استان خواهد بود.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی اظهارکرد: امروز و فردا شاهد رگبار باران و رعدوبرق و در نقاط مستعد بارش تگرگ و وزش باد گاهاً شدید را شاهد خواهیم بود.
صابری اضافه کرد: منطقه اثر این بارشها نیمه شمالی و مرکز استان بوده و احتمال آبگرفتگی معابر شهری و سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی وجود دارد.
وی یادآور شد: آمادگی و اقدام لازم در خصوص آبگرفتگی معابر شهری، اجتناب از تردد و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از صعود به ارتفاعات طی امروز و فردا ضروری است.
وی با اشاره به دمای هوای استان در ۲۴ ساعت گذشته افزود: در این مدت، مهاباد با ۳۴ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر استان بود و چالدران با ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین شهر استان لقب گرفت و دمای مرکز استان نیز ۳۰ درجه سانتیگراد گزارش شد.
صابری با اشاره به لزوم رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان و قرار نگرفتن در کنار مسیلها تا پایان هفته جاری افزود: تا خروج سامانه بارشی احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و احتمال سقوط اشیا در اثر وزش باد طی روزهای آتی در استان دور از انتظار نیست و لازم است شهروندان در ترددهای خود نکات ایمنی را در نظر بگیرند.
ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی دارای ۱۸ ایستگاه هواشناسی اصلی و تکمیلی و بیش از ۱۲۰ ایستگاه بارانسنجی و اقلیمشناسی است.
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