  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵

قطر میزبان بازیهای لیگ قهرمانان آسیا شد

قطر میزبان بازیهای لیگ قهرمانان آسیا شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا کشور قطر را به عنوان میزبان قطعی ادامه رقابت های فصل جاری لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا مشخص کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های این فصل لیگ قهرمانان اعلام کرد که با توجه به شیوع ویروس جهانی کرونا، ادامه بازی‌ها از مرحله گروهی تا نیمه نهایی به صورت متمرکز در قطر برگزار خواهد شد.

در این نامه آمده با توجه به اینکه فقط کشور قطر آمادگی خود را برای میزبانی مرحله گروهی تا نیمه نهایی بازی‌ها به صورت متمرکز اعلام کرده بود و همچنین این کشور تمام ضوابط و شرایط لازم برای میزبانی را دارد، با میزبانی آنها در ادامه بازی‌ها موافقت می‌شود.

شایان ذکر است مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از روز دوشنبه ۲۴ شهریور پیگیری می‌شود و بازی‌ها تا مرحله نیمه نهایی به صورت فشرده و متمرکز در قطر انجام می‌شود.

کد مطلب 4975471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه