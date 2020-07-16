قطر میزبان بازیهای لیگ قهرمانان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های این فصل لیگ قهرمانان اعلام کرد که با توجه به شیوع ویروس جهانی کرونا، ادامه بازی‌ها از مرحله گروهی تا نیمه نهایی به صورت متمرکز در قطر برگزار خواهد شد.

در این نامه آمده با توجه به اینکه فقط کشور قطر آمادگی خود را برای میزبانی مرحله گروهی تا نیمه نهایی بازی‌ها به صورت متمرکز اعلام کرده بود و همچنین این کشور تمام ضوابط و شرایط لازم برای میزبانی را دارد، با میزبانی آنها در ادامه بازی‌ها موافقت می‌شود.

شایان ذکر است مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از روز دوشنبه ۲۴ شهریور پیگیری می‌شود و بازی‌ها تا مرحله نیمه نهایی به صورت فشرده و متمرکز در قطر انجام می‌شود.