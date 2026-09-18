امام جمعه گیلانغرب: ایمان واقعی باید در زندگی اجتماعی اثرگذار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبههای نماز جمعه این هفته گیلانغرب با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات، اظهار کرد: بر اساس آموزههای قرآن کریم، ایمان با اطاعت از خداوند و رسول او پیوند دارد و مؤمنان در مسائل اختلافی باید به حکم خدا و آموزههای دینی رجوع کنند.
وی با اشاره به آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء افزود: مؤمنان در هنگام اختلاف و تنازع نباید صرفاً بر دیدگاههای شخصی تکیه کنند، بلکه باید برای یافتن مسیر درست به خدا و رسول رجوع کنند؛ چراکه قرآن کریم این رویکرد را نشانه ایمان و دارای عاقبتی بهتر معرفی کرده است.
امام جمعه گیلانغرب با اشاره به سنت عرضه عقاید به اولیای الهی در میان مؤمنان گذشته گفت: در دورههای گذشته، افراد برای اطمینان از صحت باورهای دینی خود، عقاید و رفتارهایشان را نزد ائمه معصومین(ع) عرضه میکردند تا اگر انحراف یا کاستی وجود داشت، اصلاح شود؛ اما این سنت در جامعه امروز کمرنگ شده است.
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تصریح کرد: این شخصیت بزرگوار با وجود جایگاه علمی و معنوی، ارتباط خود را با امام زمان خویش حفظ کرد و برای عرضه اعتقاداتش به محضر امام هادی(ع) رسید؛ این ارتباط مستمر با ولی خدا یکی از عوامل شکلگیری شخصیت ممتاز علمی و اخلاقی وی بود.
وی ادامه داد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در برابر انحرافات و طاغوت زمان خود نیز سکوت نکرد و اهل مبارزه بود و در شرایط حساس تاریخی، مسئولیت دینی خود را نادیده نگرفت؛ از سوی دیگر، جایگاه علمی او نیز سبب شد بتواند در برابر انحرافات فکری و اعتقادی ایستادگی کند.
امام جمعه گیلانغرب خاطرنشان کرد: مؤمنان امروز نیز نباید خود را از مراجعه به علما و صاحبان دانش دینی بینیاز بدانند و لازم است هر از گاهی درباره اعتقادات خود در حوزههایی همچون توحید، نبوت، معاد و امامت به اهل علم مراجعه کنند و در صورت وجود کاستی، برای اصلاح آن اقدام کنند.
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به الگوگیری از شهید حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: آن شهید نیز ارتباط خود را با علما و مراجع حفظ میکرد و مؤمنان باید چنین رفتاری را در زندگی خود مورد توجه قرار دهند و همواره برای اصلاح اعتقادات و رفتارهایشان آمادگی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به مفهوم جهاد کبیر در قرآن کریم اظهار کرد: جهاد تنها به میدان نظامی محدود نیست و مؤمن باید متناسب با نوع تهدید، آمادگی دفاعی داشته باشد؛ بنابراین در برابر جنگ اقتصادی، رسانهای، فرهنگی، سایبری و جنگ نرم نیز باید متناسب با شرایط اقدام کرد.
امام جمعه گیلانغرب با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس افزود: رزمندگان دوران دفاع مقدس بدون چشمداشت مادی و با اتکا به اعتقادات خود وارد میدان شدند و هشت سال ایستادگی آنان نشان داد که دفاع و جهاد تنها به تجهیزات نظامی محدود نمیشود.
حجتالاسلام ساداتی با بیان اینکه جهاد با نفس نیز بخش مهمی از مسیر مؤمن است، گفت: انسان باید در کنار مقابله با دشمن بیرونی، با وسوسهها و ضعفهای درونی خود نیز مبارزه کند؛ چراکه ممکن است فردی در میدان نظامی به پیروزی برسد اما در عرصه اعتقادی و اخلاقی تحت تأثیر انحرافات قرار گیرد.
وی با اشاره به تحولات منطقهای، ارزیابی خود را درباره عملکرد جریان مقاومت در منطقه بیان کرد و افزود: به باور وی، آنچه امروز در یمن و در عملکرد انصارالله مشاهده میشود، نمونهای از تأثیر ایمان و استقامت در میدان عمل است و مقاومت طولانیمدت یمنیها در شرایط دشوار، نتایجی را برای این جریان به همراه داشته است.
امام جمعه گیلانغرب با اشاره به نقش بابالمندب در تجارت جهانی تصریح کرد: به اعتقاد وی، تحولات این منطقه و نقش انصارالله در آن نشاندهنده تغییراتی در معادلات منطقهای و اقتصادی است و این موضوع را باید در چارچوب مقاومت و استقامت بررسی کرد.
حجتالاسلام ساداتی همچنین حضور مردم در صحنههای اجتماعی را از نشانههای ایمان و استقامت دانست و گفت: استمرار حضور مردم در اجتماعات، با وجود مشکلات و دشواریهای موجود، از نگاه وی نشانه پایبندی آنان به باورها و آرمانهای خود است.
وی در بخش دیگری از خطبهها با تبریک سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: نخستین توصیه امام حسن عسکری(ع) به شیعیان، تقوای الهی و تلاش در مسیر خداوند است و جامعه مؤمن باید این توصیه را در زندگی فردی و اجتماعی خود مورد توجه قرار دهد.
امام جمعه گیلانغرب با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران بیان کرد: شهرستان گیلانغرب که از آن به عنوان دومین شهر مقاوم کشور یاد میشود، در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در مقاومت داشت و باید یاد و خاطره حماسهآفرینان آن دوران زنده نگه داشته شود.
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به اهدافی که به گفته وی در جریان جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی دنبال میشد، افزود: از نگاه وی، مهار اسلام، تضعیف انقلاب اسلامی، ایجاد زمینه برای تجزیه ایران، جلوگیری از رشد و سازندگی کشور و حفظ رژیم صهیونیستی از جمله اهدافی بود که دشمنان در آن دوره دنبال میکردند.
وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد وی، بخش قابل توجهی از این اهداف همچنان در قالب روشهای جدید دنبال میشود و تفاوت امروز با دوران دفاع مقدس در این است که دشمن علاوه بر تهدید نظامی، از ابزارهایی مانند تحریم، فشار اقتصادی، جنگ رسانهای، عملیات روانی، نفوذ و اختلافافکنی قومی و مذهبی استفاده میکند.
امام جمعه گیلانغرب گفت: تجربه دفاع مقدس نشان داد حفظ وحدت ملی، تقویت اعتمادبهنفس، پیشرفت همهجانبه و توجه به توان داخلی از عوامل مهم مقابله با تهدیدهاست و در شرایط کنونی نیز باید برای تقویت اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی برنامهریزی شود.
حجتالاسلام ساداتی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: آموزش نسل جدید باید تنها به انتقال مطالب درسی محدود نشود و لازم است مفاهیمی مانند هویت ملی، عزت، استقلال، مبارزه با ظلم و ارزشهای دینی نیز برای دانشآموزان تبیین شود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مدرسه و مسجد افزود: برای تربیت نسل جدید باید میان خانواده، مسجد، مدرسه و محله ارتباط مؤثر برقرار شود و این مراکز به صورت هماهنگ برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی برنامه داشته باشند.
امام جمعه گیلانغرب تصریح کرد: مسجد تنها محل برگزاری نماز نیست، بلکه میتواند محور فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی محله باشد و برای تقویت این نقش باید شوراهایی با حضور امام جماعت، هیئت امنا، مدیر مدرسه، معلمان و نمایندگان اولیا تشکیل شود تا ظرفیتهای موجود در کنار یکدیگر قرار گیرد.
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به شهدای منا بیان کرد: یاد شهدای منا نباید فراموش شود و حوادث مربوط به این فاجعه باید برای نسلهای مختلف بازگو شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موضوعات مربوط به عملکرد آمریکا در نهادهای بینالمللی اظهار کرد: به باور وی، رویکرد آمریکا نسبت به نهادهای بینالمللی و موضوع حقوق بشر تابع منافع این کشور است و خروج یا فاصله گرفتن از سازوکارهایی که با سیاستهای واشنگتن همسو نباشد، نمونهای از این رویکرد محسوب میشود.
امام جمعه گیلانغرب افزود: از نگاه وی، آمریکا و کشورهای غربی در موضوعات مختلف از جمله مسائل هستهای، موشکی و حقوق بشر، استانداردهای متفاوتی را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنند و در شرایطی که اقدامات نظامی علیه غیرنظامیان با انتقادهای حقوق بشری مواجه است، همچنان ادعاهای حقوق بشری خود را مطرح میکنند.
حجتالاسلام ساداتی در پایان بر ضرورت هوشیاری جامعه در برابر آنچه وی فشارها و سیاستهای دشمنان خواند تأکید کرد و برای عزت و سربلندی ایران، توفیق رزمندگان و خدمتگزاران نظام، رفع موانع ظهور امام زمان(عج)، علو درجات شهدا و سلامتی و عاقبتبهخیری مردم دعا کرد.
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