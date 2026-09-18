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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

باقری: ۲۰۰ شب مقاومت مردم مسئولیت مدیران را دوچندان کرد

باقری: ۲۰۰ شب مقاومت مردم مسئولیت مدیران را دوچندان کرد

امام‌جمعه باقرشهر با بیان اینکه ۲۰۰ شب مقاومت مردم مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را دوچندان کرده، عمده مشکلات را ناشی از بی‌مدیریتی برخی مسئولان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله باقری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته باقرشهر، عمده مشکلات کشور را ناشی از بی‌مدیریتی و بی‌مسئولیتی برخی مدیران دانست، نه پیامد جنگ.

امام‌جمعه باقرشهر با اشاره به استمرار حضور عاشورایی مردم و ورود به دویست‌ودومین شب از عهد ایستادگی، ملت ایران را «ملت روزهای سخت» نامید و اظهار کرد: قدرت واقعی یک کشور صرفاً به تجهیزات و ادوات نظامی نیست، بلکه این ایمان، باور و اراده پولادین مردم است که معادلات دشمن را برهم زده و آنان را در تمامی فتنه‌ها و تجاوزها ناکام گذاشته است.

وی با اشاره به ایستادگی تمام‌قد آحاد ملت در سخت‌ترین شرایط پای آرمان‌های انقلاب و نظام تصریح کرد: مردمی که این‌گونه پای کار کشور ایستاده‌اند، حق دارند بهترین خدمات و پاسخ‌گویی را از سوی مسئولان ببینند؛ متأسفانه بخش زیادی از کاستی‌ها و مشکلاتی که امروز به جنگ نسبت داده می‌شود، زاییده جنگ و مقاومت نیست، بلکه ریشه در بی‌مسئولیتی، بی‌مبالاتی و بی‌مدیریتی برخی مسئولان و مدیران دارد.

باقری افزود: ۲۰۰ شب مقاومت مردم، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی را دوچندان کرده است.

وی در ادامه با خطاب قرار دادن نویسندگان، خبرنگاران، فیلم‌سازان و هنرمندان انقلابی تأکید کرد: بشکند قلمی که تاریخ حماسه‌سازی‌های این مردم را ننویسد و ثبت نکند؛ نسل‌های جدید تربیت‌یافته مکتب امام و شهدا هستند و این حماسه‌ها باید به تصویر کشیده شود، چراکه اگر واقعیت‌ها و عظمت این ملت روایت نشود، دشمن با تحریف و دروغ‌پردازی تاریخ را آن‌گونه که می‌خواهد روایت خواهد کرد.

امام‌جمعه باقرشهر با گریزی به معادلات منطقه‌ای، سرنوشت امروز یمن و سوریه را آیینه تمام‌نمای ایستادگی و وادادگی خواند و افزود: انصارالله و مردم یمن با صبر و ایستادگی، تحقق وعده‌های الهی را لمس می‌کنند، اما در نقطه‌ای که زمزمه‌های خستگی و سستی در مقاومت شکل بگیرد و حاکمیت تسلیم اراده بیگانه شود، ثمره‌ای جز خطر فروپاشی نخواهد داشت.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها)، ایشان را الگوی بی‌بدیل جمع عفت، بصیرت، ولایت‌پذیری و تمدن‌سازی در غربت دانست و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی و بالندگی حوزه‌های علمیه مدیون هجرت تاریخی این بانوی باکرامت است.

باقری در پایان با اشاره به تعابیر بلند مراجع عظام و نقل از آیت‌الله جوادی آملی، تواضع در برابر بزرگی و ایثار این ملت را وظیفه همگان خواند و خواستار توجه عملی مسئولان به دغدغه‌ها و معیشت مردم شد.

کد مطلب 6950683

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