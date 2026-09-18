باقری: ۲۰۰ شب مقاومت مردم مسئولیت مدیران را دوچندان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام روحالله باقری در خطبههای نماز جمعه این هفته باقرشهر، عمده مشکلات کشور را ناشی از بیمدیریتی و بیمسئولیتی برخی مدیران دانست، نه پیامد جنگ.
امامجمعه باقرشهر با اشاره به استمرار حضور عاشورایی مردم و ورود به دویستودومین شب از عهد ایستادگی، ملت ایران را «ملت روزهای سخت» نامید و اظهار کرد: قدرت واقعی یک کشور صرفاً به تجهیزات و ادوات نظامی نیست، بلکه این ایمان، باور و اراده پولادین مردم است که معادلات دشمن را برهم زده و آنان را در تمامی فتنهها و تجاوزها ناکام گذاشته است.
وی با اشاره به ایستادگی تمامقد آحاد ملت در سختترین شرایط پای آرمانهای انقلاب و نظام تصریح کرد: مردمی که اینگونه پای کار کشور ایستادهاند، حق دارند بهترین خدمات و پاسخگویی را از سوی مسئولان ببینند؛ متأسفانه بخش زیادی از کاستیها و مشکلاتی که امروز به جنگ نسبت داده میشود، زاییده جنگ و مقاومت نیست، بلکه ریشه در بیمسئولیتی، بیمبالاتی و بیمدیریتی برخی مسئولان و مدیران دارد.
باقری افزود: ۲۰۰ شب مقاومت مردم، مسئولیت دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی را دوچندان کرده است.
وی در ادامه با خطاب قرار دادن نویسندگان، خبرنگاران، فیلمسازان و هنرمندان انقلابی تأکید کرد: بشکند قلمی که تاریخ حماسهسازیهای این مردم را ننویسد و ثبت نکند؛ نسلهای جدید تربیتیافته مکتب امام و شهدا هستند و این حماسهها باید به تصویر کشیده شود، چراکه اگر واقعیتها و عظمت این ملت روایت نشود، دشمن با تحریف و دروغپردازی تاریخ را آنگونه که میخواهد روایت خواهد کرد.
امامجمعه باقرشهر با گریزی به معادلات منطقهای، سرنوشت امروز یمن و سوریه را آیینه تمامنمای ایستادگی و وادادگی خواند و افزود: انصارالله و مردم یمن با صبر و ایستادگی، تحقق وعدههای الهی را لمس میکنند، اما در نقطهای که زمزمههای خستگی و سستی در مقاومت شکل بگیرد و حاکمیت تسلیم اراده بیگانه شود، ثمرهای جز خطر فروپاشی نخواهد داشت.
وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)، ایشان را الگوی بیبدیل جمع عفت، بصیرت، ولایتپذیری و تمدنسازی در غربت دانست و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی و بالندگی حوزههای علمیه مدیون هجرت تاریخی این بانوی باکرامت است.
باقری در پایان با اشاره به تعابیر بلند مراجع عظام و نقل از آیتالله جوادی آملی، تواضع در برابر بزرگی و ایثار این ملت را وظیفه همگان خواند و خواستار توجه عملی مسئولان به دغدغهها و معیشت مردم شد.
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