به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید عبداللهیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلای پیامبر اعظم(ص) برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره همه شهدا از صدر اسلام تاکنون، اظهار کرد: همه جنگ‌هایی که در زمان پیامبر(ص) رخ داده، تحمیلی بوده است.

وی افزود: هیچ‌گاه اسلام و اولیای اسلام آغازگر جنگ نبوده‌اند و جنگ بدر و احد نمونه‌ای از این تحمیل‌ها است؛ چراکه منطق اسلام، قدرت تفکر و فرهنگ اسلامی آن‌قدر عمیق و دارای ظرفیت بالایی است که هر تفکری در مواجهه با آن قرار بگیرد، حذف می‌شود.

پافشاری بر حق؛ عاملی که دشمن برنمی‌تابد

امام جمعه موقت شاهرود با طرح این پرسش که چرا جنگ‌ها به اسلام تحمیل شد، همان‌گونه که جنگ هشت‌ساله و جنگ‌های یک‌سال اخیر بر مردم ایران تحمیل شد، بیان کرد: امام خمینی(ره) در جلد سوم صحیفه خود درباره این موضوع سخن گفته و فرموده‌اند جرم ملت مسلمان ما این است که می‌خواهند دست دولت‌های بزرگ از ملت و ذخایر آن کوتاه شود و خودشان حکومت اسلامی داشته باشند.

عبداللهیان ادامه داد: مسلمانان از ابتدا حکومت اسلامی را می‌خواستند و به آن رأی دادند و به همین جرم مورد مؤاخذه ابرقدرت‌ها و تجاوز پیوندهای پوسیده آنان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه پافشاری بر دین، حق و حقانیت اسلام چیزی است که دشمن برنمی‌تابد، تأکید کرد: دشمن هرجا احساس کرده است با جنگ می‌تواند اسلام را وادار به عقب‌نشینی کند، با جنگ وارد شده، اما هرجا به این نتیجه رسیده که جنگ هدف را تأمین نمی‌کند، به سمت صلح و مذاکره رفته است.

امام جمعه موقت شاهرود افزود: دشمن از صلح و مذاکره نیز کارکرد جنگ را مطالبه می‌کند و مصالحه نیز می‌تواند نوعی جنگ تحمیلی از سوی دشمن باشد تا صلح تحمیلی را برای رسیدن به آرمان‌های خود رقم بزند.

تأکید بر تربیت معنوی دانش‌آموزان شاهرود و میامی

عبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی، گفت: مدیران مدارس شهرستان شاهرود تلاش کنند در فصل علم، دانش، نشاط و شور و شعفی که از هفته آینده در کشور و شهرمان آغاز می‌شود، در تربیت معنوی دانش‌آموزان نیز کوشش کنند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ هزار دانش‌آموز شاهرود و میامی از هفته آینده در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند، افزود: ارتقای معنوی دانش‌آموزان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه آموزش و پرورش قرار گیرد.

امام جمعه موقت شاهرود همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مطالبات و دغدغه‌های جدی خانواده‌ها و مردم متدین شهرستان شاهرود از مجموعه آموزش و پرورش این است که معلمان، فرهنگیان و مدیران مدارس به موضوع حجاب و عفاف نگاه جدی‌تری داشته باشند.

ثبات مدیریت فرمانداری؛ مطالبه‌ای برای پیشرفت شاهرود

عبداللهیان در ادامه با اشاره به تغییر فرماندار شاهرود طی یک سال گذشته، از تزلزل در مدیریت شهرستان انتقاد کرد و گفت: ثبات مدیریت در استان و شهرستان موجب پیشرفت و توسعه می‌شود و نباید مدیریت متزلزل باشد.

وی افزود: این موضوع را یک سال قبل مطرح کردیم و از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، مدت‌ها این بحث وجود داشت که فرماندار اسبق می‌ماند یا می‌رود و این تزلزل در مدیریت ادامه داشت تا فرماندار جدید منصوب شود.

امام جمعه موقت شاهرود ادامه داد: از همان ابتدا نیز موضوع ابقای فرماندار جدید با تزلزل روبه‌رو بود و کسی نمی‌دانست که آیا وی می‌ماند یا خیر و آیا مجموعه استان با او همکاری می‌کند یا نه و همه این موارد به شهرستان ضرر رساند.

عبداللهیان با اشاره به انتصاب معاون سیاسی استاندار سمنان به عنوان سرپرست فرمانداری شاهرود با حفظ سمت، اظهار کرد: امروز در حالی معاون استاندار سمنان با حفظ سمت سرپرست فرمانداری شاهرود شده است که خود واژه «سرپرست» نیز مفهوم موقتی بودن مدیریت را در خود دارد.

وی تأکید کرد: انتظار مردم این است که یا فرد مناسبی برای فرمانداری پیدا شود یا سرپرست به فرماندار تبدیل شود. شرایط کشور خاص است و مردم نیازمند خدمت هستند و ما باید به مردم خدمت کنیم؛ بنابراین درخواست ما این است که تکلیف مدیریت در فرمانداری شهرستان شاهرود روشن شود.

تکلیف مدیریت در موضوع شاهوار روشن شود

امام جمعه موقت شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع شاهوار به عنوان مهمترین منبع آب شهرستان و حیات وحش و منابع حیاتی این کوهستان، این پرسش را مطرح کرد که «بالاخره فصل‌الخطاب کیست؟» و افزود: پاسخ، رئیس‌جمهور ایران اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه درخواستی از رئیس‌جمهور مطرح شده و وی نیز در این زمینه پی‌نویس کرده است، گفت: انتظار مردم ما این است که دولتمردان طبق همان موضوع عمل کنند تا این درگیری‌ها در موضوع شاهوار به اتمام برسد.

عبداللهیان خاطرنشان کرد: نباید وقت مدیریت و مردم صرف مسائل حاشیه‌ای شود و انتظار می‌رود با تعیین تکلیف موضوع، زمینه پایان این مسائل فراهم شود.