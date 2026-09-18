الگوهای زن غربی نباید در جامعه به عنوان الگویی پذیرفته شده تلقی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: در حال حاضر دشمن در حوزه های مختلف برای مقابله با ایران اسلامی برنامه ریزی کرده است که فرهنگ یکی از مهمترین آنها به شمار می رود.

وی با تاکید بر حفظ و اعتلای هوشیاری مردم فهیم ایران اسلامی برای مقابله با تهدیدها اضافه کرد: باید در برابر الگوسازی های جعلی که سعی در تغییر وضعیت فرهنگی جامعه دارند، ایستادگی کنیم.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: بانوان ایران اسلامی الگویی برجسته نظیر حضرت فاطمه زهرا (س) دارند که با الگوگیری از این بانوی جلیل القدر، می توانند در حوزه های مسوولیت پذیری در جامعه، اعتلای ایمان، جهاد در راه خدا و همچنین تلاش برای اعتلای فرهنگی کشور گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اظهار کرد: الگوهای زن غربی نباید در جامعه ما به عنوان الگویی پذیرفته شده تلقی شوند.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: این هفته روایتگر هشت سال دفاع جانانه ملت ایران در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح است که ارمغان آن، ایمان و وحدت برای ملت ایران اسلامی است.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس نیز در کنار مقابله نظامی با دشمن، مبارزه فرهنگی با ایادی دشمن نیز به صورت گسترده صورت گرفت و ایران اسلامی در همه عرصه ها بر دشمنان پیروز شد.

وی تاکید کرد: تقویت فرهنگ مقاومت و صیانت از هویت دینی و ملی در کنار توجه به ارتقای شاخصه های نظامی و امنیتی برای کشورمان اهمیت بسیاری دارد.

امام جمعه ارومیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دوران دفاع مقدس هشت ساله و جنگ های اخیر اضافه کرد: ثابت شده که ایمان، وحدت و روحیه مقاومت می‌تواند بر ایستادگی روزافزون مردم ایران در مقابل فشارها و تهدیدها بیفزاید.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی همچنین روز ۲۷ شهریور سالروز درگذشت شهریار و روز زبان و ادب فارسی را گرامی داشت و ادامه داد: باید از ظرفیت پیشرفت‌های علمی برای افزایش نفوذ زبان فارسی در دنیای امروز بهره برد.

وی اظهار کرد: زبان و ادبیات فراتر از یک ابزار ارتباطی بوده و بخشی از میراث فرهنگی ملت ها به شمار می رود که روز شعر و ادب فارسی نیز در همین راستا باید گرامی داشته شود.

وی تنوع زبانی موجود در کشور را موهبتی از سوی خدا دانست و گفت: این امر نباید بهانه ای برای فاصله در جامعه باشد، بلکه با نگاه قرآنی می تواند به ارتقای وحدت کمک کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی همچنین بر تکریم والدین توسط فرزندان تاکید کرد و افزود: این امر باید در همه شرایط و لحظات با اهمیت شمرده شده و همگان بر آن اهتمام داشته باشند.