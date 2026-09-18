به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مختاری در خطبههای نماز جمعه بیرجند که در مصلی المهدی(عج) این شهر برگزار شد، اظهار کرد: مردم ایران در برابر مشکلاتی که منشأ آن فشار دشمن باشد، ایستادگی میکنند، اما در شرایط دشوار اقتصادی انتظار میرود مردم نسبت به یکدیگر رحم، انصاف، عدالت و قناعت داشته باشند.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی علل مختلفی دارد، افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از فشارها و تحریمهای خارجی، بخشی مربوط به رفتارهای نادرست برخی افراد در داخل و بخشی نیز ناشی از سیاستگذاری، مدیریت و نظارت است.
امام جمعه موقت بیرجند با انتقاد از سودجویی برخی افراد در شرایط اقتصادی کشور گفت: کسانی که برای افزایش سود و منافع شخصی به گرانیها دامن میزنند و فشار اقتصادی تحمیلشده بر مردم را افزایش میدهند، باید در رفتار خود تجدیدنظر کنند و حقوق مردم را مورد توجه قرار دهند.
مختاری خطاب به مسئولان گفت: مردم از دولت و مسئولان انتظار دارند در شرایط دشوار اقتصادی با دلسوزی، تدبیر و نظارت جدی وارد عمل شوند و در صورت وجود اشکال در سیاستهای اقتصادی، برای اصلاح آن اقدام کنند.
وی تأکید کرد: مردم ایران که در طول سالهای گذشته برای حفظ کشور و عبور از مشکلات هزینههای زیادی پرداخت کردهاند، شایسته توجه جدی مسئولان هستند و مدیریت صحیح مسائل اقتصادی باید با جدیت دنبال شود.
مطالبه برای تعیین تکلیف صفهای سوخت در بیرجند
امام جمعه موقت بیرجند در ادامه با اشاره به وضعیت جایگاههای سوخت در مرکز خراسان جنوبی بیان کرد: از مشاهده صفهای طولانی خودروها و معطلی مردم در جایگاههای سوخت متأسف شدم.
وی افزود: مردم نباید ساعتها در صف بمانند و حتی شب را در کنار خودروهای خود سپری کنند تا بتوانند سوخت دریافت کنند.
مختاری با اشاره به اعلام مسئولان مبنی بر اینکه کمبود بنزین وجود ندارد، اظهار کرد: باید علت شکلگیری صفهای طولانی در جایگاههای سوخت مشخص شود.
وی درباره احتمال ارتباط این وضعیت با قاچاق سوخت گفت: اگر بخشی از مشکل به قاچاق مربوط است، باید با استفاده از سامانهها و ابزارهای نظارتی موجود، میان افراد متخلف و اکثریت مردم که برای مصرف عادی خود سوخت دریافت میکنند، تفکیک ایجاد شود.
امام جمعه موقت بیرجند خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی استان تصریح کرد: حل این مسئله در اختیار مسئولان استانی است و با همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی میتوان این مشکل را مدیریت کرد.
وی ادامه داد: انتظار مردم این است که مسئولان هرچه سریعتر برای رفع این وضعیت اقدام کنند و اجازه ندهند مردم برای دریافت سوخت مورد نیاز خود ساعتها در صف بمانند.
مختاری تأکید کرد: وضعیت جایگاههای سوخت و صفهای طولانی در بیرجند را پیگیری خواهد کرد و در صورت تداوم این شرایط، موضوع را از تریبون نماز جمعه با جدیت بیشتری مطالبه خواهد کرد.
نسل جدید در معرض جنگ فرهنگی
امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جریانهای فرهنگی و اجتماعی معاصر گفت: دشمن تلاش میکند با تغییر باورها و سبک زندگی نسل جدید، هویت فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل تقویت بنیانهای فرهنگی و اعتقادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی خانواده و نظام تربیتی جامعه را از مهمترین بسترهای انتقال ارزشهای فرهنگی و دینی به نسل جدید دانست و افزود: توجه به این حوزه باید در اولویت برنامههای فرهنگی قرار گیرد.
مختاری با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس بیان کرد: خانوادهها، معلمان، استادان، مدیران و مسئولان آموزش و پرورش و آموزش عالی باید در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها، مسائل فرهنگی، توحیدی، قرآنی و اعتقادی را مورد توجه جدی قرار دهند.
وی جهانبینی، اعتقادات و باورهای دینی را از عوامل مؤثر در شکلگیری شخصیت فرد و سلامت خانواده و جامعه عنوان کرد و گفت: توجه به این حوزه میتواند زمینهساز رشد و پیشرفت در سایر عرصهها باشد.
امام جمعه موقت بیرجند افزود: دشمن به اهمیت نسل نوجوان و جوان واقف است و امروز بخش قابل توجهی از فعالیتهای آن در عرصه جنگ فرهنگی و نرم متمرکز شده است؛ بنابراین خانوادهها، معلمان، استادان و مسئولان باید برای مواجهه با این شرایط، برنامه و آمادگی لازم را داشته باشند.
وی تصریح کرد: استعمار در شرایط کنونی به جای اشغال سرزمینها به دنبال تأثیرگذاری بر ذهن و باور انسانهاست و تلاش میکند شناخت و نگاه نسل جدید را تغییر دهد؛ از این رو عرصه فرهنگ یکی از مهمترین میدانهای مقابله با این جریان است.
دفاع مقدس؛ الگوی ایمان و ایستادگی
مختاری با تبریک میلاد امام حسن مجتبی(ع) و تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: فرهنگ اسلامی در طول تاریخ الگوهای ارزشمندی را تربیت کرده و جامعه امروز بهویژه نسل جوان میتواند از این الگوها در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بهره بگیرد.
وی با اشاره به هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با وجود محدودیتهای فراوان و در شرایطی که بسیاری از قدرتهای جهان در برابر کشور قرار داشتند، از تمامیت ارضی ایران دفاع کرد.
امام جمعه موقت بیرجند افزود: این ایستادگی ریشه در فرهنگ اسلامی، ایمان، ایثار و روحیه مقاومت داشت.
وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت مردم یمن بیان کرد: تجربه ملتهایی که در برابر فشارها و تهدیدهای گسترده ایستادگی کردهاند، نشان میدهد فرهنگ ایمان، مقاومت و ایستادگی میتواند در برابر فشارهای مختلف نقشآفرین باشد.
نظر شما