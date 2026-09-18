علم الهدی:دشمن پس از شکست در عرصه نظامی دنبال ایجاد آشفتگی داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه نماز جمعه امروز (۲۷ شهریورماه) که با حضور گسترده مجاورین و زائرین در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی، با اشاره به تقارن این روز با سالروز میلاد مسعود حضرت امام حسن عسکری(علیه‌السلام)، این مناسبت را تبریک گفت.

امام جمعه مشهد با اشاره به فرارسیدن جمعه پایانی شهریورماه و نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: پایان شهریور و آغاز مهرماه، نقطه عطفی در زندگی یک‌ساله ماست؛ چراکه نوجوانان راهی مدرسه و جوانان وارد دانشگاه می‌شوند و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، نقطه عطفی در زندگی یک‌ساله ما به شمار می‌رود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امسال اول مهرماه با همه سال‌ها متفاوت است و مانند سال‌های گذشته نیست. جوانان ما امسال در محیط دانشگاه با یک روحیه جهادی که در نتیجه دویست شب مقاومت و ایستادگی و خنثی کردن توطئه دشمن به کار برده‌اند، وارد دانشگاه می‌شوند؛ بنابراین نوع تحصیل، آموزش و کیفیت درس خواندن عزیزان ما امسال با همه سال‌ها تفاوت دارد.

علم الهدی ادامه داد: همه ساله در اول مهرماه، زمانی که دانشجویان وارد دانشگاه می‌شدند، آنچه در فکر یک دانشجو بود، انتخاب واحد، گرفتن نمره در پایان ترم، گرفتن مدرک و پیدا کردن شغل و حرفه و اشتغال آبرومند در نتیجه به دست آوردن این مدرک بود. این مسائل ممکن بود در ذهن یک دانشجو رفت‌وآمد داشته باشد و فکر او را مشغول کند.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: امسال جوان دانشجوی عزیز ما که وارد مدرسه و دانشگاه می‌شود، چه برادران و چه خواهران، آنچه در فکرشان است، این مسائل نیست؛ بلکه این است که چگونه درس بخوانند و در درس خواندن با قدرت بیشتری بتوانند در همه عرصه‌ها در مقابل دشمن بایستند، با دشمن بجنگند و مبارزه کنند. این در واقع مسئله‌ای است که پس از این مقاومت دویست‌شبه در ذهن دانشجوی امسال ما به وجود آمده است و دانشجویان ما با این جهت وارد عرصه دانشگاه می‌شوند.

وی با بیان اینکه این نوع درس خواندن و تحصیل، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و اسلام است، گفت: وقتی نیروی مستعد و نابغه ما با این تصمیم وارد عرصه تحصیل می‌شود و کمال علمی پیدا می‌کند، سرمایه ارزشمندی است که هم در خط خدمت به کشور، ملت و مردم قیام می‌کند و هم در خط دفاع از دین خدا و دفاع از اسلام حرکت می‌کند و با تجهیزات علمی در این مسیر گام برمی‌دارد.

ضرورت توجه به روحیه جهادی و نشاط جوانان در آغاز سال تحصیلی

علم الهدی خاطرنشان کرد: امسال اول مهرماه با هر سال تفاوت دارد؛ اما دو اشکال متأسفانه به وجود آمده که باید این دو اشکال را حل کنیم. اشکال اول مربوط به خود ماست. متأسفانه در نتیجه توصیه‌های بعضی مشاوران نفوذی، این فکر را در مدیریت‌های دانشگاه‌ها انداخته‌اند که سال تحصیلی را با برنامه‌های شاد شروع کنند و برنامه‌های شاد اجرا شود.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه شادی و نشاط برای جوان ضروری است، اظهار کرد: آنچه برای جوان ضرورت دارد، هم شادی است و هم نشاط. اکنون در همه عرصه‌ها، این نشاط و شادی جوان است که او را وادار به کار می‌کند.

وی ادامه داد: شما فکر می‌کنید جوان‌های عزیز ما که پشت این لانچرها موشک می‌اندازند، غصه می‌خورند یا غمنده هستند که دارند این کار را انجام می‌دهند؟ آنجا شاد هستند، با یکدیگر مزاح و شوخی می‌کنند و با شادی و نشاط، دشمن را سرکوب می‌کنند. بنابراین شادی و نشاط برای جوان یک امر لازم است.

علم‌الهدی تصریح کرد: اما اینکه به اسم برنامه شاد بخواهند برنامه‌های مبتذل در دانشگاه اجرا کنند و شروع سال تحصیلی و علم را با برنامه‌های مبتذل به عنوان برنامه شاد همراه کنند، خیانت به دانشجو است؛ چراکه وجود این برنامه‌های مبتذل دو ضرر دارد.

امام جمعه مشهد افزود: ضرر اول این است که روحیه حماسی دانشجوی جوان عزیز ما، چه دختر و چه پسر، که در نتیجه این ایستادگی در مقابل دشمن و مجاهده پیدا کرده‌اند، از بین می‌رود و این برنامه‌های مبتذل، تضعیف‌کننده روحیه حماسی نسل جوان ماست.

پیامدهای برنامه‌های مبتذل بر وحدت و انسجام دانشگاه

امام جمعه مشهد ادامه داد: ضرر دوم این است که جوان‌های ما، مانند برادران بسیجی و جوان‌های دانشجوی متدین، برنامه‌های مبتذل را تحمل نمی‌کنند و در برابر آن برخورد خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: جوانان ما در شرایطی که جنگ وجود دارد، ممکن است نسبت به اجرای برنامه‌های مبتذل اعتراض کنند و بگویند ما جنگ داریم و شما آمده‌اید برنامه مبتذل اجرا می‌کنید. این برخوردها خواه‌ناخواه موجب ایجاد اختلاف می‌شود و جان وحدت و انسجام را با یک برنامه مختصر که به اسم برنامه شاد می‌خواهند آغاز سال تحصیلی را با آن شروع کنند، نشانه می‌گیرد و وحدت کشور به هم می‌خورد.

علم‌الهدی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم دستگاه‌های مدیریتی دانشگاه‌ها به این مسئله وارد شوند و به صرف طراحی و برنامه‌ریزی عده‌ای در اطراف و اکناف که شاید عوامل نفوذی در میان آنان نفوذ کرده باشند، حاضر نشوند یک برنامه مبتذل را به اسم برنامه شاد در دانشگاه و بر جوان دانشجوی متدین، انقلابی و حماسی تحمیل کنند که به لطف الهی این مشکل با مدیریت بصیرانه و مدبرانه دانشگاه‌های ما حل خواهد شد.

دشمن به دنبال انتقال فشار از عرصه نظامی به داخل کشور است

امام جمعه مشهد با اشاره به مشکل دوم کشور، اظهار کرد: برادران و خواهران، دشمن حساب کرده است که تنها جایی که می‌تواند کشور را از آنجا دچار آشفتگی و به‌هم‌ریختگی کند، دانشگاه است. دانشگاه‌ها در حال بازگشایی هستند و دشمن برنامه دارد با امکانات مختلف وارد دانشگاه‌ها شود و آنها را به هم بریزد.

وی افزود: در واقع دشمن می‌خواهد فشار داخلی را از محیط دانشگاه آغاز کند و از دانشگاه، این فشار داخلی را در کشور شروع و دنبال کند.

علم الهدی ادامه داد: از آنجا که دشمن در عرصه نظامی شکست خورده و این همه جنایت، نتیجه‌ای برای او نداشته است، اقدامات نظامی او جز خسارت، زیان و ضرر و افتضاح جهانی و بی‌آبرویی بین‌المللی، اثر دیگری برای دشمن نداشته است.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: هرچه اقدامات نظامی برای دشمن به همراه داشته، بی‌آبرویی، ذلت و افتضاح بوده و هیچ اثر دیگری برای دشمن ایجاد نکرده است. با این کیفیت، دشمن درصدد برآمده است حرکت دشمنانه خود را به جای عرصه نظامی، به مسائل داخلی کشور منتقل کند، داخل کشور را به هم بریزد و با ایجاد اغتشاش، کشور را از درون تهی کند تا از این طریق بر ما مسلط شود.

وی گفت: این برنامه دشمن است و برای اجرای برنامه خود، نقطه آغاز و شروع را دانشگاه در نظر گرفته و فکر کرده است که با بازگشایی دانشگاه‌ها، این مسئله را از دانشگاه آغاز کند.

تأکید بر مسئولیت مدیران دانشگاه‌ها در برابر برنامه دشمن

علم الهدی خطاب به مدیران دانشگاه‌ها اظهار کرد: سخن اول من با جریان مدیریت دانشگاه است. بنده به مدیران دانشگاه عرض می‌کنم اگر به خون شهدا رحم نمی‌کنید، اگر به خون امام شهید مظلوم رحم نمی‌کنید، به خودتان رحم کنید.

امام جمعه مشهد افزود: دشمن در هم شکسته خواهد شد و کاری از پیش نخواهد برد؛ اما اگر شما اجازه دهید دانشگاه میدان اغتشاش دشمن شود، این یک ننگ برای شما در تاریخ زندگی‌تان خواهد بود که در آینده بگویند در زمان تصدی فلان فرد، دانشگاه به هم ریخت و نتوانست آن را اداره کند.

علم‌الهدی تأکید کرد: اول، جریان مدیریت دانشگاه باید با هر نوع هرزگی، هر نوع حرکت ناهنجار و هر نوع برنامه‌ای که می‌خواهد به اغتشاش کشیده شود، با کمال قدرت مقابله کند.

امام جمعه مشهد ادامه داد: با تشکیل کمیته انضباطی، هر عنصر متخلفی را در دانشگاه از طریق کمیته انضباطی تحت پیگیری قرار دهند و زمینه برخورد با او را فراهم کنند و نگذارند این کار انجام شود.

برخورد قاطع با عوامل اغتشاش به عنوان ستون پنجم دشمن

وی در ادامه خطاب به دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور گفت: مرحله دوم سخن بنده با دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور است. وقتی دشمن اعلام می‌کند که می‌خواهد داخل کشور را به هم بریزد و با اغتشاش، کشور را از درون دچار مشکل کند، بنابراین هر عنصر مزدوری که درصدد ایجاد اغتشاش باشد، ستون پنجم دشمن است.

علم الهدی تصریح کرد: وضعیت امروز ما با اول دی‌ماه گذشته تفاوت دارد که عده‌ای بیایند، اغتشاش کنند، آتش بزنند، بکشند و ببندند و بعد هم ما با رحمت و مرحمتی با آنها برخورد کنیم.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت فرق می‌کند؛ ما در وضعیت جنگی قرار داریم و در حال جنگ هستیم. وقتی دشمن اعلام می‌کند که می‌خواهد داخل کشور را به هم بریزد، بنابراین هر عنصر اغتشاشگری، ستون پنجم دشمن است و با ستون پنجم دشمن باید با قاطعیت و قدرت برخورد کرد.

ضرورت صیانت از فضای دانشگاه در برابر عوامل اغتشاش

وی با اشاره به اهمیت فضای دانشگاه اظهار کرد: فضای دانشگاه یک فضای استثنایی است و اگر ستون پنجم دشمن در دانشگاه فعال شود، باید با آن برخورد شود؛ چراکه فضای دانشگاه، فضای دانشگاهی و فضای کشور و جامعه است. اگر ستون پنجم دشمن را در خانه خودش نیز پیدا کنید، باید با آن برخورد شود و در محیط دانشگاه نیز باید با عوامل ستون پنجم دشمن برخورد کرد.

علم الهدی افزود: بنابراین، عزیزان قضایی و امنیتی ما اگر بنا شد دستگاه‌های مدیریتی نتوانستند جلوی قضیه را بگیرند، باید با قدرت وارد عرصه دانشگاه شوند و با ستون پنجم دشمن در دانشگاه به‌طور کامل و با قاطعیت برخورد کنند و آن را براندازی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: در دانشگاه، این جریان چگونه شکل می‌گیرد؟ افراد لاابالی و کسانی که نسبت به مسائل دینی بی‌توجه هستند، در محیط دانشگاه یکدیگر را پیدا می‌کنند و دور هم جمع می‌شوند.

وی تصریح کرد: باید از کلیه مظاهر بی‌دینی که وسیله تجمع ستون پنجم می‌شود، در دانشگاه جلوگیری شود. نباید اجازه داد زن یا دختر بی‌حجاب وارد دانشگاه شود؛ چراکه حضور بی‌حجاب در دانشگاه می‌تواند وسیله جمع شدن عواملی باشد که با یکدیگر پیوند می‌خورند و می‌خواهند در دانشگاه ایجاد اغتشاش کنند.

علم‌الهدی خاطرنشان کرد: شما هر مظهری از مظاهر بی‌دینی را در دانشگاه اجازه دهید، عسلی است که اطرافش مگس جمع می‌شود که عوامل مزدور اغتشاشگر دور آن جمع می‌شوند، از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، همدیگر را پیدا می‌کنند و برای به‌هم‌زدن نظام دانشگاه با یکدیگر مرتبط می‌شوند؛ بنابراین نباید اجازه چنین کاری داده شود، چرا که دانشگاه معبد است.

تأکید بر صیانت از دانشگاه و جلوگیری از آغاز اغتشاش

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به سابقه برگزاری نماز جمعه در دانشگاه گفت: روزی که بنا شد نماز جمعه اقامه شود، کشور و امام بزرگوار، دانشگاه را برای محل برگزاری نماز جمعه انتخاب کردند؛ چراکه دانشگاه معبد و جای عبادت است

وی افزود: در معبد که نباید اجازه داد زن بی‌حجاب یا دختر بی‌حجاب وارد شود و با کمال قدرت باید از این مسئله جلوگیری شود. از دم در باید به وسیله حراست جلوگیری شود و اگر این امر محقق نشد، دستگاه‌های قضایی و امنیتی باید برای جلوگیری از آن وارد عمل شوند و نگذارند چنین اتفاقی رخ دهد.

علم‌الهدی تصریح کرد: اگر بنا شد یک مظهر از مظاهر بی‌دینی در دانشگاه بروز و رشد پیدا کند، سایر افراد نیز به تعبیر خودشان دور آن جمع می‌شوند و تیم اغتشاشگر از این مظهر بی‌دینی شکل می‌گیرد. این مسئله در محیط دانشگاه نباید اجازه پیدا کند.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: امیدوارم عزیزان ما در مدیریت دانشگاه، این مسئله را با جدیت مراقبت کنند و دستگاه‌های انتظامی و قضایی نیز براساس وظیفه خود، به‌طور کامل از دانشگاه‌ها صیانت کنند تا دشمن نتواند اغتشاش و مسائل داخلی را از نقطه دانشگاه آغاز کند و در کشور توسعه دهد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در عرصه نظامی شکست خورده و کنار خواهد رفت و در این عرصه نیز مانند عرصه‌های دیگر شکست خواهد خورد.

دعا برای عزت اسلام و تعجیل در فرج امام زمان(عج)

علم‌الهدی در پایان خطبه نماز جمعه دعا کرد: خدایا، به عزت اولیای خود، کمال عزت اسلام و مسلمین و فرج و ظهور مولایمان بقیةالله(عج) را تعجیل بفرما.

امام جمعه مشهد افزود: ارواح مطهر شهدا و روح مطهر امام بزرگوار ما را از مجاهدت و ایستادگی مردم ما در پای ستون خیمه این نظام، خشنود و راضی بگردان.

وی ادامه داد: خدایا، روح تابناک امام شهید مظلوم ما را از این مجاهدت‌های مردم ما در میدان‌های اجتماعی و خیابان‌ها و در این میدان، خشنود و راضی بفرما.

علم‌الهدی در پایان از خداوند متعال خواست: سایه پربرکت مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بفرما.