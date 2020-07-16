به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، با اشاره به فاقد ارزش و اعتبار بودن گواهینامه های صادره توسط موسسات آموزشی غیرمجاز در حوزه سلامت، بر رسیدگی و نظارت بر مراکز آموزشی غیرمجاز فعال در حوزه سلامت "فاقد مجوز از وزارت متبوع"، تاکید کرد.

در این نامه آمده است: «با توجه به روند رو به رشد برگزاری دوره های آموزشی مهارتی در حوزه سلامت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوزهای لازم از وزارت متبوع و استعلام های مکرر از جانب معاونت های درمان در زمینه برگزاری دوره ها و اعتبار گواهینامه های صادره، به پیوست بخشنامه شماره ۱۶۱۰/۵۰۰/ د مورخ ۱۱/‏۰۴/‏۹۹‬ معاونت آموزشی وزارت متبوع در خصوص تعیین و اعلام جایگاه های آموزشی قانونی با اشاره به موضوع فعالیت، مرجع صدور مجوز و مجری نظارت بر مجوزهای صادره حضورتان ارسال می گردد.



بر همین اساس، هرگونه برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با حیطه وظایف این وزارتخانه، خارج از چارچوب اعلامی غیر قانونی و مشمول قانون و آیین نامه اجرایی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون مجوز و تبصره ۱ ماده ۹ مصوبه شماره ۵۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهند بود. لذا با توجه به اینکه حسب قانون یاد شده، شناسایی موسسات و واحدهای آموزشی غیرمجاز، نظارت و تعقیب قانونی متخلفان از وظایف وزارت متبوع است و شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مذکور با دریافت گواهینامه های فاقد اعتبار عملکردی، به عنوان فرد فاقد صلاحیت حرفه ای دخالت در درمان خواهند نمود، ضروری است، در صورت دریافت گزارش یا شناسایی تخلف در این زمینه، مطابق با آیین نامه مذکور، موضوع مورد پیگرد و اعمال مقررات قرار گیرد.



شایان ذکر است، گواهینامه های صادره توسط موسسات آموزشی غیرمجاز فاقد ارزش و اعتبار عملکردی بوده و فراگیران آن قابلیت های لازم را جهت اشتغال به کار در موسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان نخواهند داشت.»