مهمترین پروژه آبرسانی تاریخ هرمزگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امین قصمی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح آبرسانی به بشاگرد که به صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور به بهره برداری رسید، بیان داشت: عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهرستان بشاگرد استان هرمزگان از سال ۹۲ آغاز شد. برای تکمیل فاز اول این پروژه اعتباری بالغ بر یک هزار ۸۱۰ میلیارد ریال مورد نیاز بود که ۴۰۰ میلیارد ریال آن از سوی دفتر مقام معظم رهبری تخصیص داده شد.

وی با بیان اینکه در این مرحله نیاز آبی شهر سردشت و ۸ روستای مسیر تامین می شود، گفت: حجم عملیات این طرح شامل ۸۱ کیلومتر خط انتقال، دو باب ایستگاه پمپاژ، ۵ واحد مخزن و مجموعه تصفیه خانه آب با ظرفیت ۱۸۰ لیتر بر ثانیه است که امسال فاز اول این طرح در قالب آبرسانی به شهر سردشت و روستاهای مسیر با ظرفیت ۳۰ لیتر بر ثانیه وارد مدار بهره برداری می شود.

قصمی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه یکهزار و ۸۱۰ میلیارد ریالل اعتبار هزینه شده است. برای تکمیل طرح انتقال آب از سد جگین به بشاگرد اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریالل نیاز است.

مدیرعامل آبفا استان افزود: با بهره‌برداری از این پروژه نیاز آبی شهر سردشت و ۸ روستای مسیر شامل وی، چخون، رازکا، جکدان،علی آباد، اَهوِن، گَروغ و دِهِندِر با جمعیتی بالغ بر ۹هزار نفر برطرف می‌شود.

وی گفت: بخش عمده ای از زیرساخت ها در فاز اول پروژه ایجاد شده و پیش بینی می شود در افق طرح ۶۱ هزار ۴۰۳ نفر از نعمت آب شرب بهره مند شوند.

قصمی در ادامه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی طرح اشاره کرد و گفت: طرح آبرسانی از سد جگین به بشاگرد باعث ایجاد منابع آبی پایدار، ارتقای کیفیت و کمیت آب تامینی منطقه و افزایش رضایت عمومی مردم خواهد شد.

وی همچنین از امکان تامین آب صنایع خرد و کوچک در بشاگرد در اجرای این طرح خبر داد و گفت: نتیجه این طرح باعث ارتقای ظرفیت های بهره وری، اشتغالزایی و کارآفرینی خواهد شد.