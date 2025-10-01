وحدت شه بابک قهرمان لیگ برتر فوتبال بشاگرد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب، فینال مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های شهرستان بشاگرد کهبا حضور ۱۲ تیم در دو گروه برگزار شد بود؛ در نهایت تیم وحدت شه بابک با برتری مقابل رقبا جام قهرمانی را بالای سر برد.

در مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها، تیم فجر شهید عباسی گروغ با پیروزی برابر وحدت چوخون راهی فینال شد و تیم وحدت شه بابک نیز با شکست طوفان سردشت به دیدار نهایی رسید.

در بازی فینال، وحدت شه بابک در یک دیدار تماشایی با نتیجه ۳ بر صفر فجر شهید عباسی گروغ را مغلوب کرد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود ساخت.

همچنین در بخش عناوین فردی، مبین غلامشاهی از تیم نایب قهرمان به‌عنوان بهترین بازیکن، صفدر نظری به‌عنوان بهترین دروازه‌بان، علی زارعی سرمربی وحدت شه بابک به‌عنوان بهترین مربی، امیرمحمد حسین‌زاده از طوفان سردشت به‌عنوان پدیده مسابقات، محمود شهدادی از تیم فتح وی به‌عنوان بهترین سرپرست و ابوذر زارعی از تیم ذوالفقار جگدان به‌عنوان آقای گل معرفی شدند.

مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان، رئیس هیئت فوتبال بشاگرد، اعضای شورای شهر سردشت، بخشدار کافر و پارامون و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان برگزار شد و در پایان جوایز تیم‌های قهرمان و نایب‌قهرمان اهدا شد.