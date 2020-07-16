همکاری ۲ پژوهشگاه و دانشگاه در توسعه اقتصاد دیجیتال کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری مشترک پژوهشی در راستای بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال میان پژوهشگاه ICT و دانشگاه امام صادق(ع) کلید خورد.

این جلسه همکاری به صورت آنلاین با حضور وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ICT، مهدی صادقی شاهدانی نماینده دانشگاه امام صادق (ع)، دکتر احمدی معاون مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهدی فسنقری معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی برگزار شد.

در این جلسه نیازهای پژوهشی در راستای رفع چالش‌های قانونی، حقوقی و توسعه فرصت‌ها مبتنی بر بسترسازی فنی و مقرراتی مورد بررسی قرار گرفت و در مورد نحوه تعامل پژوهشگاه و دانشگاه امام صادق (ع) مذاکراتی انجام شد.

مهدی فسنقری معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نتایج این جلسه گفت: با تاکید ریاست پژوهشگاه و در اولین گام اجرایی در تحقق همکاری مشترک، مقرر شد شناسنامه پروژه پژوهشی به پیشنهاد دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان «بسترهای لازم برای ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران» تدوین و در اسرع وقت در اولویت طرح در شورای پژوهشی پژوهشگاه ICT و سیر مراحل تصویب و اجرا قرار گیرد.