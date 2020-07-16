باید مثل فولاد به قرنطینه می رفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه ستوده پزشک تیم فوتبال استقلال تهران درباره شرایط این تیم قبل از بازی با صنعت نفت آبادان گفت: یکسری بازیکنانی که تستشان مثبت بود، دو روز متوالی از آنها تست گرفته شد و بعد از تایید سلامتی آنها دوباره به تمرینات اضافه شدند. ما موقعی که تست بازیکنانمان مثبت شد، باید مثل تیم فولاد به قرنطینه میرفتیم. اینگونه آلودگی و تماسها کمتر میشد و دیگر مشکلی برای چند بازیکن دیگرمان پیش نمیآمد. سازمان لیگ هم تصمیم گرفت که برای صحت این تستها دوباره تست گرفته شود ولی در حال حاضر دو بازیکن کرونایی داریم که سیاوش یزدانی و عارف غلامی هستند که اکنون در قرنطینه اند.
وی ادامه داد: من و بقیه همکارانم تمام تلاشمان را میکنیم که در سلامت، کارمان را پیش ببریم و پروتکلها را رعایت میکنیم. تبسنجی، معاینات روزانه و مراقبتها را تا آنجا که در توانمان است انجام میدهیم تا انشاالله بازیکنان سلامت خود را حفظ کنند.
پزشک تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: این ویروس میتواند علائم خفیف داشته باشد و گاهی اوقات هم میتواند علائم بسیار پیش رونده ای داشته باشد که حتی کار به بستری در ICU و فوت منجر میشود. باید دید این ویروس در بازیکن تا چه حدی ورود پیدا میکند. اگر خدای نکرده ریه بازیکنی به شکل خیلی بد درگیر شود، ممکن است ضایعاتی در ریه ایجاد کند و دیگر نتواند بازی کند.
ستوده گفت: این ویروس ممکن است با عضلات قلب درگیر شود و مشکلات قلبی و تنفسی ایجاد کند و آنها ممکن است دیگر به فوتبال برنگردند. همه اینها به عواملی بستگی دارد چرا که بیماری در یک شخص با شخص دیگر متفاوت است.
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