پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا مهرماه پرداخت می شود

محسن حاجی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان گفت: پاداش بازنشستگی کسانی که در سال ۹۸ بازنشسته شدند را باید پرداخت کنیم. دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه صحبت کردند و اعلام کردند تا قبل از مهرماه این پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: همه افزایش‌هایی که به حقوق کارکنان شاغل طی ۹ قبل دادیم باعث شد فاصله بین شاغلین و بازنشستگان افزایش پیدا کند. طرح همسان سازی را آقای نوبخت قول دادند قبل از شروع سال جدید اجرا کنند.

وی بیان کرد: فوق العاده تخصصی فرهنگیان که شامل بخش اداری شده بود و شامل بخش اداری نشده بود و فرهنگیان متقاضی بودند شاملشان شود، در خردادماه تصویب شد و از اول فروردین اجرا کردیم. ما ۴ افزایش حقوق برای فرهنگیان در سال گذشته داشتیم اما همه این کارهایی که کردیم این بود که در مقایسه با سایر کارکنان دولت هماهنگ کنیم تا حقوق فرهنگیان متناسب شود. الان متوسط دریافتی فرهنگیان با سایر دستگاه‌ها متناسب است.

حاجی میرزایی اظهار کرد: همچنین با ورود به مسکن فرهنگیان کار جدی صورت گرفت. اعلام کردیم تمام فرهنگیان شاغل و بازنشسته در سراسر کشور که پیش از این از امتیاز مسکن بهره نبرده‌اند می‌توانند ثبت نام کنند و متقاضی شوند. حدود ۳۳۰ هزار نفر ثبت نام کردند که طبق قانون کسانی که یک بار از امتیاز بهره برده بودند مجاز نیستند در این طرح شرکت کنند و وزارت راه و شهرسازی بررسی کردند و ۷۵ هزار نفر را وزارت راه و شهرسازی تایید کردند. ۷۵ هزار نفر دیگر نیز معترض هستند که آنها می‌گویند از این امتیازات برخوردار نبوده‌اند که در حال بررسی است. ۱۳۰ هزار متقاضی نیز تقاضایشان منتفی شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای ۷۵ هزار نفر که در اولویت ما هستند قرار شد هر جا ما زمین داریم بگذاریم که ۳ میلیون زمین در این راستا اعلام شده که باید تغییر کاربری داده شود. آنجایی هم که زمینی نداریم قرار شد که وزارت مسکن و شهرسازی ورود کند.

وی گفت: ۲۵ هزار واحد را در شهرهای جدید اختصاص دادند به فرهنگیان که تا پایان سال تحصیلی آینده فرهنگیان بتوانند صاحب خانه شوند. برای بقیه استان‌ها قرار شد ما پیمانکار معرفی کنیم و برای برخی دیگر وزارت راه و شهرسازی پیمانکار معرفی می‌کند. توافقی نیز با بانک ملی ایران داشتیم که ۴ هزار میلیارد تومان را با سود ۱۲ درصد در اختیار آموزش قرار داد و به عنوان آورده اولیه فرهنگیان می‌تواند کمک خوبی باشد.

وی گفت: از نظر بیمه فرهنگیان، خدمات را توسعه دادیم. هم ارائه خدمات بیمه را از ۵ هزار به ۵۵۰۰ مرکز بیمه افزایش دادیم و هم زمان پرداخت هزینه درمانی همکاران را کاهش دادیم و در حال حاضر این پرداخت‌ها به روز است. همچنین ۳۴ باشگاه فرهنگی آموزشی برای معلمان در سال ۹۸ تاسیس شد و در ۶ استان باشگاه پیشکسوتان را برای ارائه خدمات به پیشکسوتان راه اندازی کردیم. ۱۲۰ مرکز درمانی در سراسر کشور داریم که با تخفیف‌هایی که می‌دهند امکان خوبی برای فرهنگیان مهیا شده است. ۱۳.۵ میلیارد تومان تخفیف درمان دادیم.

مشروح گفتگو با وزیر آموزش و پرورش امروز روی خروجی خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.