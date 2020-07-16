وضعیت پرداخت حقوق و مزایای کارگران در استان بوشهر خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح پنجشنبه در نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر گفت: مهندسان و کارگران استان در راستای توسعه صنایع نفت و گاز در استان بوشهر تلاش‌های قابل تقدیری داشته‌اند.

وی اضافه کرد: ا وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب، با اتکا به همدلی، دانش، پشتکار و کار مضاعف مدیران و کارگران در سال‌های اخیر شاهد توسعه، تکمیل و راه اندازی پروژه‌ها و طرح‌های مهمی در صنعت نفت و گاز کشور به خصوص در مجموعه اقتصادی انرژی پارس بوده ایم.

رئیس کمیسیون کارگری استان بوشهر خاطرنشان کرد: این روند نشان از اراده خلل ناپذیر ملت برای حفظ استقلال و پیشرفت و توسعه دارد.

خورشیدی بیان کرد: علی رغم رویکرد دولت ترامپ مبنی بر فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه و سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران که با هدف اخلال جدی و متوقف کردن چرخ‌های تولید صورت گرفته، بحمدالله با تلاش حداکثری کارگران و مدیران به خصوص در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، روند تولید بدون وقفه استمرار دارد و این امر حتی با وجود شیوع بیماری کرونا نیز مختل نشده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته برای بهبود روند پرداخت مطالبات کارگران گفت: با پیگیری مستمر استاندار بوشهر و اعضای کمیسیون کارگری استان و شهرستان‌ها و همچنین همکاری و کوشش مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی استان، وضعیت پرداخت حقوق و مزایای کارگران با وجود استقرار یکی از بزرگترین مجتمع‌های کارگری و صنعتی خاورمیانه در جنوب استان، از روند نسبتاً خوبی برخوردار است.

وی ادامه داد: ابتکارات خوبی در کمیسیون کارگری استان و کشور جهت تسریع و ضمانت بیشتر پرداخت‌ها و به روز شدن مطالبات کارگران شکل گرفته است که امیدوار هستیم نتایج خوب و ملموسی در پی داشته باشد.