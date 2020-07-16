به گزارش خبرنگار مهر، روح الله رنجبری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دفاع مقدس، دفاعی برآمده از سلحشوری ایرانی و آزادگی اسلامی بود که پرنده روحانیت و معنویت ایرانی اسلامی را به پرواز درآورد، گفت: در چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، در راستای نهادینه‌سازی و فرهنگ‌سازی ارزش‌های راستین دفاع مقدس، با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از فیلم‌های کوتاه و مستندی که در این زمینه تولید شوند حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

مدیر گروه سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، ادامه داد: افزون بر آثار دفاع مقدس، این اداره کل از استعدادهای جوان استان فیلم‌سازی مستند، داستانی و فیلم‌نامه‌نویسی فارس با رویکرد حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای برای ساخت و تولید دعوت به همکاری می‌نماید.

وی بیان کرد: دفاع مقدس، پایان ندارد و هر جا و هر گاه که دفاعی مقدس صورت گیرد، باید آن را دفاع مقدس نامید. همچون این روزها که مدافعان سلامت در نبردگاه خود، به دفاع از تندرستی و سلامتی همه مردم برخاسته‌اند و برماست تا به اندازه و سهم خود، در کنار آنان قرار گیریم. همچنان که از ابتدای اعلام ورود این بیماری، در گوشه‌گوشه این سرزمین پویش‌های مردمی گوناگونی انجام شد.

رنجبری یادآوری کرد: این پویش‌های مردمی، یادآور همان پویش‌ها و خیزش‌های مردمی دهه شصت در دفاع از سرزمین‌شان است. همان دفاعی که هر کسی به اندازه و سهم خود، در جبهه و پشت جبهه، برخاسته بودند.

وی با بیان تولیدات هنری و سینمایی در چند ماه نخست امسال، گفت: سینماگران و تولیدکنندگان سینمایی ما، به ویژه در فیلم کوتاه، تولیدات بسیاری را در راستای مبارزه و پیشگیری از گسترش بیماری کرونا داشتند.

رنجبری در ادامه افزود: ایجاد و افزایش امید و نشاط اجتماعی در جامعه و پرهیز از ترویج ناامیدی و یأس، افزایش اعتماد عمومی و توجه به همبستگی، تقویت عزت‌مندی، قدرت ملی و امید به آینده با توجه به پیشرفت‌های علمی، توجه به ارزش‌های اسلامی، ایرانی در جهت تقویت خودباوری با توجه به نهاد خانواده، دارا بودن نگاه منتقدانه و منصفانه، توجه به موقعیت فردی و موقعیت اجتماعی، توجه به توفیقات علمی و توجه به منافع ملی رویکرد و شاخصه‌های گزینش فیلم‌نامه‌های مستند است.

وی با توجه به تقارن چهلمین سالگرد دفاع مقدس، ایده‌های مرتبط در این زمینه از اولویت موضوعی برخوردار است، ادامه داد: معرفی ایده‌های مستندسازان به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، تکمیل فرم از سوی افراد بر روی سامانه defc.ir تا پایان تیرماه جاری، احراز صلاحیت حرفه‌ای ساخت اثر توسط پیشنهاددهنده ایده از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و بررسی ایده‌ها در شورای تخصصی در این روند قرار دارد.