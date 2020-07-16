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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۵۰

مهلت ثبت‌نام برای عضویت در انجمن عکاسان ایران تمدید شد

مهلت ثبت‌نام برای عضویت در انجمن عکاسان ایران تمدید شد

کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران از تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان برای عضویت در نیم سال اول سال جاری تا پایان روز ٣١ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران اعلام کرد که تاریخ ثبت نام متقاضیان برای عضویت در نیم سال اول سال جاری تا پایان روز ٣١ تیرماه تمدید شد.

این فرصتی است تا افرادی که به هر دلیل امکان ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات خود را نداشتند از آن استفاده کنند.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وب سایت انجمن عکاسان ایران و آگاهی از شرایط عضویت نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام کنند.

بر اساس مصوبه هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران، افراد برای عضویت در این انجمن می‌توانند در یکی از دو بخش فعالیت مشخص شده در حوزه عکاسی مشغول باشند:

١- فعالیت در حوزه عملی عکاسی

٢- فعالیت در حوزه نظری عکاسی (مانند تألیف و ترجمه)
 

کد مطلب 4975684

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