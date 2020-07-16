  1. بازار
  2. خودرو
۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۴۳

بازدید معاون وزیر صمت از گروه خودروسازی سایپا

بازدید معاون وزیر صمت از گروه خودروسازی سایپا

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت باحضور در گروه خودروسازی سایپا از توانمندی‌ها و دستاوردهای این مجموعه در زمینه طراحی و ساخت خودرو و آماده‌سازی خطوط تولید محصولات جدید بازدید کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مهدی صادقی نیارکی در بازدید از شرکت‌های سایپا و پارس‌خودرو و همچنین مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا که با حضور سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و جمعی از مدیران ارشد و معاونان این گروه برگزار شد، ضمن بررسی مراحل آماده‌سازی و راه‌اندازی خطوط تولید محصولات جدید سایپا شامل S۲۰۰ و Q۲۰۰ در شرکت پارس‌خودرو، در جریان دستاوردها و نوآوری‌های این گروه در طراحی و ساخت محصولات و پلت‌فرم‌های جدید خودرویی قرار گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از پارس‌خودرو گفت: ظرفیت‌هایی که در پارس خودرو وجود دارد بسیار کاربردی و درخور توجه است.

صادقی نیارکی ادامه داد: با توجه به مسیر جهش تولید که در سال جاری چراغ راه صنایع کشور است، افزایش تولید و گسترش سبد محصولات در صنعت خودرو کشور از اهمیت بالایی برخودار است که این مهم بدون شناخت و استفاده مفید از توانمندی‌های داخلی میسر نمی‌شود.

وی افزود: فعالیت‌هایی که در جهت رشد تولید در شرکت پارس‌خودرو انجام شده به زودی به بار خواهد نشست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا، پروژه‌های مختلف طراحی و ساخت محصولات جدید مبتنی بر پلت‌فرم SP۱۰۰، برنامه عرضه ۸ محصول جدید در سال جاری و دو سال آینده، مراحل طراحی مدل‌های مختلف فیس‌لیفت محصولات و آزمایشگاه‌های تست فنی خودرو در این مرکز را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید همچنین برنامه تولید محصولات جدید سایپا در سال جاری و ظرفیت خطوط تولید با محوریت اجرای طرح‌های مختلف فروش خودرو مبتنی بر برنامه تولید و عرضه خودروهای مشتریان مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی اقدامات گروه خودروسازی سایپا در زمینه توسعه و تعمیق داخلی‌سازی قطعات خودرو و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و قطعه‌سازان داخلی در زمینه رشد تولید محصولات از دیگر مواردی بود که در این بازدید صورت گرفت.

کد مطلب 4975702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه