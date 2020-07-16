بازدید معاون وزیر صمت از گروه خودروسازی سایپا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مهدی صادقی نیارکی در بازدید از شرکت‌های سایپا و پارس‌خودرو و همچنین مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا که با حضور سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و جمعی از مدیران ارشد و معاونان این گروه برگزار شد، ضمن بررسی مراحل آماده‌سازی و راه‌اندازی خطوط تولید محصولات جدید سایپا شامل S۲۰۰ و Q۲۰۰ در شرکت پارس‌خودرو، در جریان دستاوردها و نوآوری‌های این گروه در طراحی و ساخت محصولات و پلت‌فرم‌های جدید خودرویی قرار گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از پارس‌خودرو گفت: ظرفیت‌هایی که در پارس خودرو وجود دارد بسیار کاربردی و درخور توجه است.

صادقی نیارکی ادامه داد: با توجه به مسیر جهش تولید که در سال جاری چراغ راه صنایع کشور است، افزایش تولید و گسترش سبد محصولات در صنعت خودرو کشور از اهمیت بالایی برخودار است که این مهم بدون شناخت و استفاده مفید از توانمندی‌های داخلی میسر نمی‌شود.

وی افزود: فعالیت‌هایی که در جهت رشد تولید در شرکت پارس‌خودرو انجام شده به زودی به بار خواهد نشست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا، پروژه‌های مختلف طراحی و ساخت محصولات جدید مبتنی بر پلت‌فرم SP۱۰۰، برنامه عرضه ۸ محصول جدید در سال جاری و دو سال آینده، مراحل طراحی مدل‌های مختلف فیس‌لیفت محصولات و آزمایشگاه‌های تست فنی خودرو در این مرکز را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید همچنین برنامه تولید محصولات جدید سایپا در سال جاری و ظرفیت خطوط تولید با محوریت اجرای طرح‌های مختلف فروش خودرو مبتنی بر برنامه تولید و عرضه خودروهای مشتریان مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی اقدامات گروه خودروسازی سایپا در زمینه توسعه و تعمیق داخلی‌سازی قطعات خودرو و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و قطعه‌سازان داخلی در زمینه رشد تولید محصولات از دیگر مواردی بود که در این بازدید صورت گرفت.