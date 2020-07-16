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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۴

استاندار همدان:

زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شهرک گلخانه‌ای درگزین فراهم شود

زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شهرک گلخانه‌ای درگزین فراهم شود

همدان - استاندار همدان با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ اقتصادی و عمرانی در شهرستان درگزین در حال پیگیری است، گفت: زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شهرک گلخانه‌ای درگزین هر چه سریعتر فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی بعدازظهر پنج شنبه در بازدید از پروژه ۳۰ هکتاری شهرک گلخانه‌ای عمان واقع در شهرستان درگزین گفت: اقدامات و پروژه‌های بسیار بزرگ اقتصادی، عمرانی در شهرستان درگزین در حال انجام و پیگیری است.

وی با بیان اینکه امیدواریم با همکاری نماینده مردم شهرستان درگزین و تدابیر دولت یازدهم بستری برای اقتصاد پویای درگزین فراهم شود، گفت: شروع به کار شهرک گلخانه‌ای عمان در معیشت مردم این شهرستان تأثیرگذار خواهد بود.

شاهرخی تاکید کرد: ایجاد زیر ساخت‌های شهرک گلخانه‌ای با همکاری مدیران عامل برق و گاز استان همدان با این فرمانداری در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود تأمین هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های داخلی آن نیز نهایی شود، گفت: بدون شک با اجرای این طرح، به صورت مستقیم غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود و امیدواریم این پروژه تا بهمن ماه به نتیجه قابل توجه‌ای برسد.

استاندار همدان با بیان اینکه به موازات پیشرفت قابل توجه‌ای که این پروژه داشته، در پی رفع دیگر موانع آن خواهیم بود، در بازدید از پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی رزن نیز گفت: بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی رزن تحولی در بهداشت و درمان این منطقه ایجاد می‌کند.

شاهرخی از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفت و اظهار کرد: سفر به شهرستان رزن و درگزین با هدف بازدید و مشاهده آخرین وضعیت و بررسی مشکلات پروژه‌های اقتصادی و عمرانی انجام شد و بیمارستان رزن می‌تواند مناطق اطراف خود را در حوزه بهداشت و درمان پوشش دهد.

وی گفت: امیدواریم با همکاری نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی بتوانیم با رفع موانع این پروژه، شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه باشیم.

استاندار همدان همچنین در ادامه سفر خود به شهرستان رزن از انبار ۳۰ هزار تُنی مکانیزه رسالت رزن بازدید کرد.

کد مطلب 4975703

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