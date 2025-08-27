به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد توسعه گلخانههای شهرستان رزن اظهار کرد: آنچه امروز در حوزه گلخانههای شهرستان مشاهده میشود، نتیجه اهتمام و تلاش مستمر مدیران شهرستان و حمایت همهجانبه نهادهای استانی و شهرستانی است.
وی رزن را پیشتاز توسعه گلخانه در همدان دانست و افزود: شرایط اقلیمی مناسب و ارتفاع مطلوب این شهرستان، فرصت ویژهای برای گسترش گلخانهها ایجاد کرده است، اما سهم استان از گلخانههای کشور جای بازنگری دارد و باید تغییر نگاه اساسی در همه سطوح مدیریتی و کارشناسی ایجاد شود.
معاون اقتصادی استاندار همدان با اشاره به ضرورت بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاک، تصریح کرد: احداث گلخانهها باید با هدف کاهش مصرف آب و افزایش تولید انجام شود تا این سرمایهها به عنوان میراث آیندگان حفظ گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تشکیل تعاونیهای گلخانهای را راهکاری مؤثر برای مشارکت کشاورزان و مردم عنوان کرد و گفت: این اقدام علاوه بر اشتغالزایی، میتواند درآمد پایدار برای اهالی ایجاد کند.
در این نشست، وضعیت اجرای مصوبات، جذب سرمایهگذار، و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای توسعه گلخانههای شهرستان رزن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد آمار گلخانهها بهصورت هفتگی بهروزرسانی و اهداف تعیینشده تا مهلت مقرر محقق شود.
نظر شما