به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رهبران کشورهای اتحادیه اروپا فردا جمعه به منظور گفتگو پیرامون تعیین بودجه آینده و همچنین «برنامه ترمیم» که به منظور مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا (کووید -۱۹) تهیه شده است در بروکسل گرد هم میآیند.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، نشست مذکور با شرکت سران ۲۷ کشور اروپایی و همچنین رؤسای شورای اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا و پارلمان این اتحادیه طی روزهای ۱۷ و ۱۸ جولای (فردا و پسفردا) در بلژیک برگزار خواهد شد.
سران اتحادیه اروپا در این نشست درباره برنامه اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی تهیه شده در برابر اثرات اقتصادی ویروس کرونا و همچنین پیش نویس «چارچوب مالی چند ساله» که بودجه ۱.۱ تریلیون یورویی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۱ را تعیین میکند، گفتگو خواهند کرد.
به گزارش آناتولی، سران کشورهای اروپایی قرار است همچنین در خصوص حجم برنامه ترمیم، میزان کمکها، وامها و شرایطی که برای آنها اعمال میشود به تبادل نظر بپردازند.
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