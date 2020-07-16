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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۳۲

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد مطرح کرد:

لزوم استمرار برنامه‌های غدیر تا روز مباهله

لزوم استمرار برنامه‌های غدیر تا روز مباهله

یزد ـ معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به اهمیت روز مباهله، بر استمرار برنامه های عید غدیر خم تا روز مباهله تاکید کرد و گفت: عزاداری‌ها از اول محرم آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدناصر حیدری ظهر امروز در جلسه بنیاد بین المللی غدیر با اشاره به اینکه این بنیاد، نقش هدایت و راهبری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در حوزه غدیر را دارد، اظهار داشت: بنیاد غدیر به موازات بقیه دستگاه‌ها کار عملیاتی انجام نمی‌دهد و بلکه این بنیاد به ریاست امام جمعه یزد و دبیری اداره کل تبلیغات اسلامی، دیده بان اصلی این جریان مهم فرهنگی هستند و تلاش ما حرکت در مسیر معرفی غدیر با یک فرمان واحد و انسجام در طول مسیر است.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از مناسبت‌ها و برنامه‌های اجتماعی شاهد انجام کارهای بسیاری هستیم اما نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، افزود: برای انجام کار موفق باید نقشه راه و محتوای غنی داشت و از موازی کاری پرهیز کرد.

حیدری تاکید کرد: همدلی دستگاه‌ها، کارشناسی کردن موضوعات مختلف و جلوگیری از هدر رفتن وقت و انرژی از رسالت‌های اصلی بنیاد بین المللی غدیر است و اگر دستگاهی اعتباری دارد و به صورت تخصصی در حوزه‌ای کار می‌کند و ایده‌های تخصصی می‌خواهد، می‌توانیم با اتصال به مجموعه، کارهای جدید و جذاب ارائه دهیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه‌ها برنامه‌های غدیر خود را اعلام کنند، افزود: نباید اجازه دهیم واقعه مهم غدیر به خاطر کرونا به حاشیه برود بلکه باید برنامه‌های هدفمند و متناسب با این ایام، این واقعه مهم تاریخی را زنده نگاه داریم.

حیدری اظهار داشت: لازم است در ایام کرونا برای اجرای شکل جدید برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برنامه ریزی شود و برنامه‌هایی تدارک دیده شود که نشاط اجتماعی به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت امامزادگان در راستای اجرای برنامه‌های اجتماعی استفاده شود، افزود: تولید محتوا در فضای شبکه‌های اجتماعی با همکاری رسانه‌ها و با محوریت امامزادگان می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد.

حیدری همچنین بر ضرورت تولید کلیپ‌هایی با محوریت پاسخگویی به شبهات غدیر تاکید کرد و گفت: مباهله نیز بسیار مهم و گره گشای شبهات غدیر است زیرا حدیث ثقلین پاسخ ما به اعتقادمان به اهل بیت پیامبر (ص) است و محکم‌ترین پاسخ ما به ثقلین، مباهله است بنابراین فضای غدیر باید تا روز مباهله ادامه پیدا کند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد تصریح کرد: محتوای برنامه‌های غدیر به ویژه برنامه‌های طنز نیز باید متناسب با این ایام باشد و از اجرای برنامه‌هایی با محتوای طنزهای سخیف جلوگیری شود ضمن اینکه در برنامه‌ها باید از قرآن و اهل بیت بگوییم.

وی اظهار داشت: کلام اهل بیت (ع) هرگز تکرای نمی‌شود و هر روز حرف تازه برای گفتن از اهل بیت (ع) وجود دارد بنابراین تلاش شود تا برنامه‌ها با محتوای دینی و برگرفته از آیات و روایات باشد.

حیدری با تاکید بر اینکه اگر هیچ روایتی نداشته باشیم، همین یک حدیث ثقلین برای اثبات حقانیت شیعه کافی است، بیان کرد: هنر همه ما این است که از این حدیث هنرمندانه استفاده کنیم و مظلومیت غدیر را از بین ببریم.

کد مطلب 4975784

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