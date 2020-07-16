به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدناصر حیدری ظهر امروز در جلسه بنیاد بین المللی غدیر با اشاره به اینکه این بنیاد، نقش هدایت و راهبری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در حوزه غدیر را دارد، اظهار داشت: بنیاد غدیر به موازات بقیه دستگاه‌ها کار عملیاتی انجام نمی‌دهد و بلکه این بنیاد به ریاست امام جمعه یزد و دبیری اداره کل تبلیغات اسلامی، دیده بان اصلی این جریان مهم فرهنگی هستند و تلاش ما حرکت در مسیر معرفی غدیر با یک فرمان واحد و انسجام در طول مسیر است.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از مناسبت‌ها و برنامه‌های اجتماعی شاهد انجام کارهای بسیاری هستیم اما نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، افزود: برای انجام کار موفق باید نقشه راه و محتوای غنی داشت و از موازی کاری پرهیز کرد.

حیدری تاکید کرد: همدلی دستگاه‌ها، کارشناسی کردن موضوعات مختلف و جلوگیری از هدر رفتن وقت و انرژی از رسالت‌های اصلی بنیاد بین المللی غدیر است و اگر دستگاهی اعتباری دارد و به صورت تخصصی در حوزه‌ای کار می‌کند و ایده‌های تخصصی می‌خواهد، می‌توانیم با اتصال به مجموعه، کارهای جدید و جذاب ارائه دهیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه‌ها برنامه‌های غدیر خود را اعلام کنند، افزود: نباید اجازه دهیم واقعه مهم غدیر به خاطر کرونا به حاشیه برود بلکه باید برنامه‌های هدفمند و متناسب با این ایام، این واقعه مهم تاریخی را زنده نگاه داریم.

حیدری اظهار داشت: لازم است در ایام کرونا برای اجرای شکل جدید برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برنامه ریزی شود و برنامه‌هایی تدارک دیده شود که نشاط اجتماعی به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت امامزادگان در راستای اجرای برنامه‌های اجتماعی استفاده شود، افزود: تولید محتوا در فضای شبکه‌های اجتماعی با همکاری رسانه‌ها و با محوریت امامزادگان می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد.

حیدری همچنین بر ضرورت تولید کلیپ‌هایی با محوریت پاسخگویی به شبهات غدیر تاکید کرد و گفت: مباهله نیز بسیار مهم و گره گشای شبهات غدیر است زیرا حدیث ثقلین پاسخ ما به اعتقادمان به اهل بیت پیامبر (ص) است و محکم‌ترین پاسخ ما به ثقلین، مباهله است بنابراین فضای غدیر باید تا روز مباهله ادامه پیدا کند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد تصریح کرد: محتوای برنامه‌های غدیر به ویژه برنامه‌های طنز نیز باید متناسب با این ایام باشد و از اجرای برنامه‌هایی با محتوای طنزهای سخیف جلوگیری شود ضمن اینکه در برنامه‌ها باید از قرآن و اهل بیت بگوییم.

وی اظهار داشت: کلام اهل بیت (ع) هرگز تکرای نمی‌شود و هر روز حرف تازه برای گفتن از اهل بیت (ع) وجود دارد بنابراین تلاش شود تا برنامه‌ها با محتوای دینی و برگرفته از آیات و روایات باشد.

حیدری با تاکید بر اینکه اگر هیچ روایتی نداشته باشیم، همین یک حدیث ثقلین برای اثبات حقانیت شیعه کافی است، بیان کرد: هنر همه ما این است که از این حدیث هنرمندانه استفاده کنیم و مظلومیت غدیر را از بین ببریم.