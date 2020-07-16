صیانت از عفاف و حجاب صیانت از بنیان خانواده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجت الاسلام سعید احمدی در مراسم تکریم از بانوان شاغل در این اداره به مناسبت هفته عفاف و حجاب گفت: بانوان شاغل در اداره کل تبلیغات اسلامی علاوه بر انجام صحیح و کامل وظایف سازمانی خود در اهتمام به امر عفاف و حجاب و سایر آموزه های دینی نمونه اند.
وی با اشاره به لزوم بهره برداری از ظرفیت بانوان در تقویت برنامه های عفاف و حجاب افزود: کمیته تحت عنوان کمیته عفاف حجاب با حضور بانوان شاغل در اداره کل تبلیغات اسلامی تشکیل خواهد شد. بیشک خروجی این کمیته میتواند واحد امور بانوان را تدوین برنامه های مختلف از جمله عفاف و حجاب یاری کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه موضوع عفاف و حجاب موضوع یک روز و یک هفته نیست بلکه هر روز، روز حجاب و عفاف است، گفت: با توجه به اینکه نسل امروز ما نسل پرسشگر و نقاد است باید برنامهها و پاسخهای ما اقناعی باشد چرا که برخوردهای سلبی جواب نمیدهد.
احمدی تاکید کرد: باید موضوع فرهنگ عفاف و حجاب در تمام لایههای خانواده نهادینه شود تا جامعه از تندباد تهاجم فرهنگی در امان بماند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: نباید نوک پیکان حجاب و عفاف صرفاً به سمت بانوان باشد چرا که موضوع عفاف و حجاب محدود به چادر و روسری نمیشود و این موضوع دامنهی گسترده تری دارد.
احمدی تصریح کرد: فرهنگ ایرانی اسلامی بسیار غنی است و حفظ فرهنگ حجاب و عفاف نیازمند حرکتی پویا و هدف مند است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه فرهنگ سازی در زمینه عفاف و حجاب نیازمند آموزش مؤثر است، افزود: عفاف و حجاب هیچ محدودیتی ایجاد نمیکند و گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب و موفقیتهای بانوان در عرصههای مختلف نشان داده با رعایت حجاب نیز میتوان در سطح بین المللی قلههای افتخار را کسب کرد.
احمدی استفاده از تشکلهای مردم نهاد را یکی از راهکارهای مهم در زمینه نهادینه سازی عفاف و حجاب دانست و خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی نمیتواند با بخشنامه و الزام موفق باشد بلکه همه دستگاههای متولی باید نسبت به وظایف و مأموریتهای خود بدرستی اقدام کنند.
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