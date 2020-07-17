انجام بیش از ۲ هزار بازرسی از انبارهای نگهداری کالا در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش کردار با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر انبارهای نگهداری کالا در استان گیلان، گفت: طی سه ماه گذشته با ۷۱ انبار متخلف برخورد شده است.

وی با بیان اینکه اقدام در راستای حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از احتکار، گران فروشی و قاچاق کالاهای اساسی انجام شده است، گفت: با بهره گیری از ظرفیت سامانه جامع انبارها در سه ماهه نخست امسال از دو هزار و ۴۱ انبار کالا بازدید و بازرسی به عمل آمده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان ادامه داد: ارزش تخلفات کشف شده از این انبارها بیش از ۳۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: این طرح برای مقابله با محتکرین و سو استفاده کنندگان شرایط بازار که نسبت به جمع آوری کالاهای عمومی و ضروری مردم و امتناع از عرضه آنها در سطح بازار اقدام می‌کنند، انجام می‌شود.

درویش کردار ادامه داد: بر اساس ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت صمت، همه مراکز نگهداری کالا و همه کالاهای وارداتی و یا تولید داخل و یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز رسمی در شمول کالاهای هدف ستاد تشدید احتکار و اختفا قرار گرفته و باید نسبت به ثبت اطلاعات انبار و همچنین ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا به آدرس www.nwms.ir اقدام کنند.