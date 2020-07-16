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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۰:۵۲

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان:

فرجام بسیار سختی در انتظار تروریست های حادثه سروآباد است

فرجام بسیار سختی در انتظار تروریست های حادثه سروآباد است

سنندج - فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با انتشار پیامی از فرجام بسیار سخت برای تروریست های حادثه سروآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در پیامی به شهادت رسیدن شهید پاسدار جمال کریمی فرماندە حوزه مقاومت بسیج شهدای اورامان و محمد کرمی کارمند بخشداری سروآباد را به عموم مردم شهید پرور استان کردستان تبریک و تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: بار دیگر دستان به خون آغشته تروریسم بین الملل و حامیان آنان در منطقه از آستین مزدوران پست و فرومایه گروهک‌های ضد انقلاب بیرون آمد و دو تن از بسیجیان خدمتگزار مردم و مدافعان امنیت، بسیجی شهید جمال کریمی فرمانده دلاور حوزه مقاومت بسیج هورامان و بسیجی شهید محمد کرمی از کارمندان خدوم بخشداری هورامان که چندماه گذشته را شبانه روز، وقف خدمت رسانی و مردمیاری به مردم هورامان در شرایط سخت شیوع بیماری کرونا بودند را به شهادت رساندند این شهدای سرفراز به راستی شهدای امنیت و خدمت بودند که شب گذشته به دست شقی‌ترین افراد به درجه رفیع شهادت نائل گشتند.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به محضر امام زمان عجل الله تعالی شریف، مقام معظم رهبری و خانواده معزز این شهدا و مردم منطقه، به مردم عزیز منطقه هورامان و استان کردستان اطمینان می‌دهم، اینگونه شرارت‌های عناصر ضد انقلاب مانع از کمک رسانی به مردم استان در شرایط فعلی نخواهد بود و راه روشن و آرزوی شهدا که محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم است ادامه خواهد داشت و فرزندان سپاهی مردم کردستان انتقام سختی از عناصر ضد انقلاب خواهند گرفت و عوامل و مسببان این جنایت ناجوانمردانه را به سزای اعمالشان خواهند رساند.

کد مطلب 4975836

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