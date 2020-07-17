به گزارش خبرنگار مهر فریدون حسنوند شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرستان اندیمشک اظهار کرد: چند کارگروه در شهرستان اندیمشک برای تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری، رفع موانع و ارائه پیشنهاد راه‌کارهای فنی و اجرایی در اندیمشک تشکیل شده است.

وی با اشاره به لزوم دعوت از نخبگان و کارشناس‌ها در کارگروه‌های تخصصی افزود: بررسی طرح‌ها در حوزه اشتغال، توسعه ارائه راه‌برد برای مباحث زیرساخت لازم برای توسعه یک اقدام شایسته برای پاسخگویی به مطالبات جامعه است.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شهروندان اندیمشک از دیرباز در حوزه کشاورزی فعال هستند و کلیه موفقیت‌ها در حوزه کشاورزی مرهون تلاش‌های شهروندان اندیمشک است.

وی با بیان اینکه اندیمشک در بحث آمایش سرزمین به عنوان قطب کشاورزی معرفی شده، است، گفت: سهم اندیمشک در حوزه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری به واسطه خاک مناسب و سدهای دز، کرخه و بالارود باید افزایش پیدا کند.

حسنوند با تاکید بر اینکه اندیمشک به واسطه دز و کرخه نباید مشکلی در حوزه تأمین آب برای فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی داشته باشد، تصریح کرد: پروژه شیلات اندیمشک متوقف است و ضرورت دارد، پیگیری لازم برای راه‌اندازی پروژه شیلات انجام و زمینه اشتغال ۱۲۰ فرصت اشتغال فراهم شود.

وی گفت: طرح و برنامه‌ریزی لازم در موضوع پرورش ماهی در قفس در شهرستان اندیمشک برای مقابله با بیکاری و جهش تولید مدنظر قرار گیرد و مشکلات در این حوزه با برنامه‌ریزی و ارائه راهکار رفع شود.

حسنوند با تاکید بر لزوم تدوین علمی برنامه سند توسعه پنج ساله کشاورزی در اندیمشک افزود: میزان سرمایه‌گذاری بخش تعاون روستایی و صنایع تبدیلی در مقایسه با میزان محصولات تولید محصولات کشاورزی ناچیز است.

وی در ادامه اندیمشک را یک شهر خدماتی معرفی و اظهار کرد: به واسطه جغرافیای شهری، ریل، جاده و نزدیکی به فرودگاه اندیمشک از ظرفیت عظیم در حوزه سرمایه‌گذاری برخوردار است.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: طراحی بندر خشک اندیمشک، کلیه موضوعات در صنعت و تجارت را به عنوان یک دغدغه مهم در تجارت را مرتفع و در حوزه، دپو، صادرات، واردات و ثبت کالا و سفارش نیز کمک شایان خواهد کرد.

وی افزود: پنج هزار هکتار تحت عنوان شهرک معدنی زیر نظر متولی مشخص و با نظارت صحیح برای ایجاد فرصت برابر برای جوانان اندیمشک در این حوزه فراهم شود.

حسنوند گفت: در حوزه بازار، اصناف و مشاغل خانگی حمایت‌ها افزایش یابد و یک هزار خروجی فرصت مشاغل خانگی در اندیمشک ایجاد شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارخانه سیمان اندیمشک که با ۵۰ درصد پیشرفت پروژه روند عمرانی آن متوقف شده است با پیگیری‌های انجام شده و رفع موانع، تکمیل و راه‌اندازی می‌شود.