  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۰

پس از هک افراد مشهور؛

اف بی آی درباره هک حساب های کاربری توئیتر تحقیق می کند

اف بی آی درباره هک حساب های کاربری توئیتر تحقیق می کند

پس از هک حساب های کاربری افراد مشهور در توئیتر، اکنون سازمان «اف بی آی» تصمیم دارد تحقیقاتی در این باره را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  دیجیتال ترندز، سازمان «اف بی آی»  قصد دارد درباره هک گسترده حساب های کاربری افراد مشهور در توئیتر تحقیقاتی انجام داد. 

روز گذشته اعلام شد حساب های کاربری توئیتر متعلق به باراک اوباما، جوبایدن، بیل گیتس، الون ماسک، جف بزوس و عده دیگری از افراد مشهور هک شده است. این عملیات هک در حقیقت شامل یک کلاهبرداری بود که با استفاده از توئیتی جعلی کاربران را تشویق می کرد به یک کیف پول بیت کوین، مبالغی واریز کنند. 

در فرایند کلاهبرداری ۳۹۲ تراکنش مالی انجام و بیش از ۱۱۵ هزار دلار از افراد سرقت شد. توئیتر به محض رصد این حمله سایبری حساب کاربری هک شده را قفل و توئیت های جعلی را حذف کرد. این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد قربانی یک حمله مهندسی شده است و در این حمله برخی از کارمندان توئیتر هدف گرفته شده اند که به سیستم ها و ابزارهای داخلی پلتفرم دسترسی داشته اند.

به طور دقیق تر کلاهبرداران تعدادی از کارمندان توئیتر را فریب دادندتا  با انجام اشتباهاتی امنیتی اطلاعات حساس دسترسی به سیستم های داخلی شرکت را به دست بیاورند.

این حمله هکری نگرانی های جدی را میان قانونگذاران آمریکایی ایجاد کرده و برخی از آنان نگران ضعف ماهیت سیستم های آنلاین هستند

 توئیتر اعلام کرده با تحقیقات «اف بی آی» همکاری می کند و همچنین اقداماتی را برای جلوگیری از حمله های مشابه انجام می دهد.

کد مطلب 4975937
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها