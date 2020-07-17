پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز و در روزهای آینده، وزش باد در اواسط روز، افزایش شرجی و رطوبت هوا، غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان تا فردا صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و گاهی افزایش ابر، در ساعاتی از ظهر وزش باد و در برخی مناطق مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان ادامه داد: جهت باد متغیر، بیشتر جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت شش تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و در ساعات بعدازظهر گاهی تا ۳۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی عنوان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در ساعات بعدازظهر گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت شش و ۱۹ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۱۴ و ۲۷ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۹ و ۵۰ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۳ و دو دقیقه خواهد بود.