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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۷

قرارداد حیدریان با تیم ملی فوتسال هفته آینده امضا می‌شود

قرارداد حیدریان با تیم ملی فوتسال هفته آینده امضا می‌شود

قرارداد محمدرضا حیدریان به عنوان مربی جدید تیم ملی فوتسال هفته آینده امضا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی و توسعه فوتسال چندی پیش تصویب کرد محمدرضا حیدریان به عنوان مربی و خسوس کاندلاس به عنوان مدیر فنی به تیم ملی فوتسال ایران اضافه شوند. 

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم ارزیابی های لازم را در این ارتباط انجام داده و حضور حیدریان در تیم ملی قطعی است. 

قرار است طی هفته آینده (احتمالا فردا شنبه) قرارداد حیدریان با تیم ملی امضا شود. علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال که روز گذشته در اردوی تیم ملی فوتسال حاضر شده بود، این خبر را به ملی پوشان و کادر فنی اعلام کرد.

از سوی دیگر باتوجه به مشکلات مالی فدراسیون فوتبال و با توجه به قیمت ارز، به نظر می رسد حضور خسوس در تیم ملی منتفی شده است.

کد مطلب 4976083

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