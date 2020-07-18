«خوشنویسی» نام یک آلبوم موسیقی شد/ فاصله از نظام موسیقایی اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «خوشنویسی» به آهنگسازی رضا والی، همراهی کوارتت زهی «کارپی دیم» و نوازندگی سنتور داریوش ثقفی، نوازندگی ویولن سل کارل او، نوازندگی فلوت پاول تاوب، نوازندگی ویول چالرز ودربی و ایمی گالوزو، نوازندگی ویولا کرین فوجیوارا توسط نشر «ماهور» شنیدنی شد.

رضا والی از آهنگسازان پیشکسوت موسیقی کشورمان در توضیح این آلبوم نوشته است: «در سال ۲۰۰۰، از نظام موسیقایی اروپایی فاصله گرفتم و به ساخت موسیقی بر اساس نظام موسیقی ایرانی (دستگاه / مقام) روی آوردم. از سال ۲۰۰۰ تا کنون اهداف من در حوزه آهنگسازی و زیبایی شناسی موارد زیر بوده‌اند:

۱- استفاده از سیستم کوک سنتی ایرانی یا کوک ترکیبی به جای سیستم کوک اروپایی مبتنی بر اعتدال مساوی (در زیر به سیستم‌های کوک سنتی ایرانی و ترکیبی پرداخته‌ام). ۲- استفاده از چندصدایی ایرانی / خاورمیانه‌ای که ویژگی ذاتی نظام دستگاهی / مقامی است به جای چندصدایی اروپایی. ۳- استفاده از فرم‌های موسیقایی نظام دستگاهی / مقامی مانند بسط موزائیک وار و لایه‌بندی سیال به جای فرم‌های موسیقایی اروپایی، و همچنین به‌کارگیری فرم‌های موسیقایی متعلق به موسیقی ایران / خاورمیانه در قرون وسطا. ۴- گسترش ساختار ریتمیک موسیقی و افزودن چرخه‌های ریتمیک نظام دستگاهی / مقامی (موسوم به اصول)

برای پرداختن به اهداف بالا دست به کار ساختن مجموعه‌ای از قطعات مجلسی با عنوان «خوشنویسی» شدم (خوشنویسی شماره ۱، خوشنویسی شماره ۲، …). این آلبوم خوشنویسی شماره ۱ تا خوشنویسی شماره ۱۲ را شامل می‌شود که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ ساخته شده‌اند.»

رضا والی از آهنگسازان و موسیقیدانان پیشکسوت کشورمان است که تحصیلات عالی خود را در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین آموخته و از دانشگاه پتسبرگ نیز دکترای آهنگسازی و تئوری موسیقی گرفته است. این هنرمند اکنون عضو هیات علمی دانشگاه کارنگی ملون است.

ارکستر سمفونیک پتسبرگ، سمفونی سیاتل، سمفونی مدرن بوستون، کوراتت لاتینو آمریکانو و کوارتت کرونوس از مجموعه‌ها و پروژه‌هایی هستند که رضا والی در آنها حضور داشته است.