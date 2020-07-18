به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح شنبه در نشست کمیته ستاد بزرگداشت هفته ملی مهارت در استان بوشهر اظهار داشت: از ۳۱ تیرماه برنامههای هفته ملی مهارت آغاز میشود و تا ششم مردادماه ادامه خواهد داشت که برنامههای متعددی در استان بوشهر برگزار میشود.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاص جامعه، برنامههای هفته ملی مهارت به منظور ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در سطوح مختلف اجتماعی و افزایش منزلت اجتماعی و آموزش مهارتی برگزار میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر با اشاره به افتتاح ۳۳ کارگاه مهارت آموزی در نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: نشستهای تخصصی، بهره مندی از ظرفیت صدا و سیما جهت ترویج فرهنگ مهارت آموزی از جمله برنامههای این هفته است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت رسانهها، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای معرفی ظرفیتهای فنی و حرفهای، بیان کرد: تولید محتوای ویدئویی و برگزاری نمایشگاه مجازی مهارت از برنامههای بزرگداشت این هفته در بوشهر است.
دراهکی هفته ملی مهارت را فرصتی در جهت ترویج فرهنگ مهارت آموزی در بین آحاد مردم جامعه دانست و افزود: برگزاری مسابقات عکس، شعار، نقاشی و آزاد مهارت، اجرای مراسم تجلیل از حامیان، پیشکسوتان، رؤسای نمونه مراکز آموزشی و موسسین آموزشگاههای آزاد برتر، مربیان نمونه دولتی و خصوصی و مهارت آموختگان کار آفرین، تولید محتواهای مهارتی برای معرفی ظرفیتهای فنی و حرفهای و نشر در فضای مجازی و انجام تبلیغات محیطی از دیگر برنامههای هفته مهارت در استان بوشهر هستند.
وی تصریح کرد: ارتقای وزن اجتماعی مهارت در جامعه در مسیر جهش تولید در سال جهش تولید، فعال سازی تریبون ملی مهارت در مسیر نهضت مهارت افزایی، جلب مشارکت برای ایجاد جریان ملی مهارت آموزی، توجه بیشتر به فن آورهای نوین در تولید محتوی و ارائه خدمات الکترونیک، ایجاد جنبش رسانهای مهارت با همکاری اصحاب رسانه استان بوشهر، امید بخشی و ترویج خود باوری به جامعه جلب مشارکت بخش خصوصی، توجه به مهارت آموزی در مناطق محروم، حمایت از تولید ملی با تمرکز بر توانمندسازی منابع انسانی و حمایت از مهارت آموختگان کار آفرین در راه اندازی کسب و کارهای مهارت بنیان از اهداف و سیاستهای اجرای برنامه هفته گرامیداشت مهارت در استان بوشهر است.
دراهکی به نگاه توسعه عدالت آموزشی در سطح استان بوشهر، اشاره کرد و گفت: با اجرای گسترده و هدفمند برنامههای فرهنگی، ترویجی، رسانهای و اطلاع رسانی و… در روزهای هفته ملی مهارت با هم افزایی ذیربطان، ذینفعان و شرکای مهارتی، دستاوردهای ارزشمندی را در مسیر گسترش نهضت مهارت افزایی در استان بوشهر رقم خواهیم زد.
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