«فرهنگ اصطلاحات آرشیوی» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران کتاب «فرهنگ اصطلاحات آرشیوی» ترجمه انوشه شبانی را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۱۶۲ صفحه و بهای ۲۶ هزار تومان منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب سال ۹۵ با شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۱۶ هزار تومان منتشر شده بود.

این کتاب یک منبع چند زبانه و تعاملی برای واژگان آرشیوی است که با تلاش بخش آموزش آرشیوی شورای جهانی آرشیو (ایکا) آماده شده است. هدف از تدوین این واژه نامه، حمایت از آرشیو داران، مدیران اسناد و مدیران فناوری اطلاعات در استفاده از عبارت‌های مرتبط با حوزه اسناد و آرشیو است.

در این کتاب ۳۲۰ اصطلاح شاخص حوزه آرشیو و سندشناسی با تکیه بر دانش آرشیوی، سندشناسی، اسنادی و اطلاعاتی معرفی شده است. از ویژگی‌های این فرهنگ‌نامه می‌توان به مرجع بودن آن برای اشاعه فرهنگ آموزشی و پژوهشی در زمینه اسناد و آرشیو و همچنین منبع بین‌المللی برای عبارت‌ها و تعاریف جهت بیان مفاهیم مشترک آرشیوی اشاره کرد.

ترجمه فارسی واژگان ارائه شده همراه با معادل انگلیسی آن‌ها برای استفاده متخصصان، دانشجویان و علاقمندان به آرشیو و سندشناسی و ابزاری پویا که روش‌های بین‌المللی آرشیوی تکامل آنها در طول زمان را به تصویر می‌کشد از دیگر ویژگی‌های این اثر است.

علاقه‌مندان برای تهیه این اثر می‌توانند به صورت غیر حضوری به فروشگاه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به آدرس http://bookshop.nlai.ir مراجعه کنند.