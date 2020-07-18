تشخیص گروه خونی در ۵ دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، انتقال خون اگر به موقع انجام شود می‌تواند جان بیمار را نجات دهد. با این حال انواع مختلف گروه خونی وجود دارد که برخی با دیگری سازگاری ندارد. از این رو، اهمیت زیادی دارد که کادر پزشکی پیش از انجام انتقال خون به فرد گیرنده، گروه خونی صحیح را بداند.

روش‌های فعلی برای تعیین گروه خونی زمان‌بر بوده و گاهی در حالت اورژانسی این موضوع مسئله‌ساز است. با هدف حل این مشکل، یک گروه تحقیقاتی از محققان دانشگاه علوم توکیو به سرپرستی کن یاماموتو و ماسهیرو موتسوکه، یک تراشه خودکار ساختند که می‌تواند با سرعت بالا و اطمینان قابل توجهی نوع گروه خونی را مشخص کند.

به گفته دکتر موتسوکه، آنها تراشه‌ای ساخته‌اند که بسیار کوچک بوده و به سرعت قادر به تشخیص گروه خونی است و این کار به‌صورت خودکار و با خون رقیق شده انجام می‌شود.

این تراشه حاوی آزمایشگاه میکرومقیاس بوده که دارای اجزاء متعددی است که از طریق آنها آزمایش روی نمونه خون انجام می‌شود. برای شروع فرآیند، کاربر کمی خون را روی تراشه قرار می‌دهد، این خون با کمی محلول نمکی ترکیب شده تا رقیق شود. این خون رقیق شده وارد اتاقک‌هایی می‌شود که آنتی‌ژن‌های A و B را تشخیص می‌دهد. یک محفظه سومی نیز وجود دارد که آنتی‌ژن D را شناسایی کرده و محفظه چهارم فقط محلول نمکی فاقد معرف را دارد. واکنش‌آنتی‌بادی آنتی‌ژن‌ها منجر به انعقاد خون شده و از روی این واکنش می‌توان گروه خونی فرد را مشخص کرد.

این فناوری نیاز به تجهیزات اپتیکی ندارد و خوانش به‌صورت چشمی انجام می‌شود. این تراشه حساسیت بالایی داشته و قادر است انعقادهای ضعیف را نیز تشخیص دهد.

در طول این آزمایش‌ها، محققان برای بررسی عملکرد این تراشه، نمونه خونی ده بیمار را مورد آزمایش قرار داده که نتایج کاملاً دقیقی به‌دست آمد. این نتایج تنها در مدت ۵ دقیقه مشخص شد.