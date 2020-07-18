فریدون سگنچولی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از بعد ظهر امروز در سطح استان افزایش وزش باد را خواهیم داشت که در برخی مناطق، این وزش باد با گرد و خاک همراه است.

کارشناس سازمان هواشناسی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان قوچان با دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر سردترین نقطه و شهرستان مه‌ولات با ۳۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، گرم‌ترین نقطه در سطح استان بوده‌اند، همچنین دمای هوای مشهد در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۶ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

وی افزود: از امروز در سطح استان شاهد افزایش دما خواهیم بود که این افزایش دما تا آخر هفته در سطح استان ادامه خواهد داشت.