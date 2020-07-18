سنددار کردن املاک ملاشیه اهواز با هزینه کم از سیاست دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق کریمی کیا پیش از ظهر امروز شنبه با اشاره به مشکلات تثبیت اراضی و املاک کوی ملاشیه اهواز، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سیاست دولت در اجرای این پروژه آن است که مردم با حداقل هزینه املاک خود را سنددار کنند.

وی افزود: با بررسی موضوع املاک ساکنان منطقه ملاشیه اهواز توسط اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان، دفاتر تسهیلگری روند صدور اسناد را برای خانه‌های منطقه ملاشیه با مشارکت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و همراهی مردم آغاز کردند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان تصریح کرد: با سنددار شدن املاک کوی ملاشیه اهواز گام بزرگ خدمت‌رسانی در حوزه سنددار کردن املاک منطقه ملاشیه شکل خواهد گرفت.

کریمی کیا به آغاز عملیات صدور سند تا دو هفته دیگر اشاره کرد و گفت: مردم منطقه ملاشیه اهواز باید از این فرصت طلایی استفاده کرده تا با حداقل هزینه خانه‌های خود را سنددار کنند.

وی یادآور شد: در صورتی که خانواده‌ای از این فرصت استفاده نکند و در این اقدام که به صورت جمعی در حال اجراست، مشارکت نکنند، مجبور خواهند بود بعداً به صورت فردی و با هزینه گزاف خانه‌های خود را سنددار کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان به نقش بارز دفاتر تسهیلگری اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان در مسئله صدور اسناد مالکیت اشاره کرد و گفت: در طول این مدت دفاتر تسهیلگری با شناسایی و همراهی با تیم‌های نقشه‌برداری و کارشناسان اداره کل ثبت و اسناد و ارتباط مؤثر بین مردم و دولت توانستند عمده تنش‌های این مراحل را حل کنند و در جایی که مشکلاتی در مسیر اجرای عملیات پیش می‌آمد با هماهنگی با مردم و دستگاه‌های مرتبط به حل آنها می‌پرداختند.

کریمی کیا ادامه داد: در چند سال اخیر با راه‌اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در مناطق غیررسمی و فاقد امکانات به دنبال حل مشکلات این مناطق و دسترسی مردم به امکانات بر اساس عدالت اجتماعی شدیم و گام‌های مؤثری در توانمندسازی مناطق کم برخوردار برداشته شد تا زیست بهتر در این مناطق شکل گیرد.

وی بر نقش دفاتر تسهیل گیری بر حل مسائل مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد و افزود: دفاتر تسهیلگری در طول چند سال اخیر اولویت‌های محل استقرار را شناسایی کردند و بر اساس ارتباط با معتمدان، بزرگان و همچنین با مردم خدمات بیشتری را در این مناطق به مردم ارائه دهند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان ادامه داد: راه‌اندازی و بهره‌برداری از دو پروژه مهم فرهنگی مثل کتابخانه ابن سکیت و دفتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین راه‌اندازی دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از جمله اقدامات مهم اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با همراهی و همکاری دفاتر تسهیلگری است.

کریمی کیا اضافه کرد: اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در اجرای عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح کیفی زیست مردم مناطق استان از تمامی ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد و در این راه با ایجاد و تقویت دفاتر تسهیل گیری و توسعه محلی گام‌های بلندتری در مسیر توسعه همه‌جانبه در این مناطق بر خواهیم داشت.