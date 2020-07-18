چاپ سوم کتاب «کوایدان» نویسنده شیرازی به بازار آمد

زهرا نی چین در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: داستانهای این کتاب همچون فیلم با وجود اینکه در ژانر وحشت قرار میگیرد اما به جای پرداختن به خشونت بیشتر بر توصیفات هنری و فضای سورئال و مفاهیم فلسفی تاکید دارد.
این مترجم شیرازی، افزود: «لافکادیو هرن» که نویسندهای چند ملیتی بود، با نام مستعار ژاپنی «کویزومی یاکومو» بیشتر آثار شناخته شدهاش مربوط به تالیفهایش در مورد ژاپن و اینگونه حکایتهاست.
وی ادامه داد: در این کتاب علاوه بر حکایتها نوشتههایی غیرداستانی و شبه تحقیقاتی درمورد حشرات و باورهای ژاپنی در موردشان نیز وجود دارد.
نی چین ادامه داد: در چاپ سوم این کتاب، جلد تازه طراحی شده است و پیشتر این کتاب در سال ۱۳۹۵ انتشار یافت.
این در حالیست که در سال ۱۳۹۵ از سوی نشر نفیر با ترجمه زهرا نی چین افزون بر این کتاب، اثری با عنوان «خداحافظ تسوگومی» اثر «بنانا یوشیموتو»، نویسنده ژاپنی منتشر شد که بهمن ماه به بازار آمد.
به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نی چین درسال ۱۳۶۶ در شیراز زاده شده و دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی است که پیشتر کتاب «دورنمای کاسل راک» مجموعه داستانی اثر آلیس مونرو را به فارسی برگردانده است.
نظر شما