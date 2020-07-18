به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت بیست و دوم برنامه مصیر با حضور محمدجواد توکلی، استاد اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۹ تیر ماه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

محمدجواد توکلی و احسان خاندوزی، در بیست و دومین قسمت از برنامه مصیر به بحث در خصوص «اقتصاد اسلامی در اندیشه شهید صدر» می‌پردازند. این چهارمین قسمتی است که برنامه مصیر به بررسی آرا و اندیشه های شهید محمد باقر صدر می‌پردازد. در سه قسمت گذشته، مصیر به «سیره و سرگذشت شهید صدر» و «کارکرد اندیشه شهید محمد باقر صدر برای امروز امت اسلامی» و «منطقه الفراغ؛ چیستی و کارکرد آن در نظام حقوقی» پرداخت. گفتنی است دو قسمت پیش رو برنامه مصیر به بررسی آرا و اندیشه های شهید صدر در ابعاد دیگر اختصاص یافته است.

این برنامه پیشتر به بررسی آراء اندیشمندانی چون شهید مطهری، شهید بهشتی، امام موسی صدر،آیت الله مصباح یزدی، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، شهید سید مرتضی آوینی، شهید سلیمانی و آیت الله سید منیرالدین حسینی پرداخته است.

مجموعه ی «مصیر» به تهیه کنندگی کاوه امیری جاوید و پژوهشگری هدی محمدی و اجرای محمدمهدی ابراهیمی نصر در گروه اجتماعی شبکه چهار سیما تولید می‌شود.