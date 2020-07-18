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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۴

با ثبت موارد جدید ابتلا؛

شمار نظامیان صهیونیست مبتلا به کرونا افزایش یافت

شمار نظامیان صهیونیست مبتلا به کرونا افزایش یافت

منابع رسانه ای اعلام کردند که شمار نظامیان صهیونیست مبتلا به کرونا افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شمار نظامیان صهیونیست مبتلا به کرونا باز هم افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، موارد جدیدی از ابتلا به کرونا در صفوف نظامیان صهیونیست به ثبت رسیده است.

آخرین اخبار حاکی از آن است که شمار نظامیان صهیونیست مبتلا به کرونا به ۷۸۶ نفر رسیده است. این درحالی است که تعداد واقعی مبتلایان به کرونا در میان نظامیان صهیونیست بسیار بیش از موارد اعلامی برآورد می‌شود.

در همین حال، گفته می‌شود که هم اکنون بیش از ۱۰ هزار نظامی صهیونیست به دلیل مشکوک بودن به ابتلا به کرونا در قرنطینه به سر می‌برند.

کد مطلب 4976679

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