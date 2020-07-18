شمار نظامیان صهیونیست مبتلا به کرونا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شمار نظامیان صهیونیست مبتلا به کرونا باز هم افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، موارد جدیدی از ابتلا به کرونا در صفوف نظامیان صهیونیست به ثبت رسیده است.

آخرین اخبار حاکی از آن است که شمار نظامیان صهیونیست مبتلا به کرونا به ۷۸۶ نفر رسیده است. این درحالی است که تعداد واقعی مبتلایان به کرونا در میان نظامیان صهیونیست بسیار بیش از موارد اعلامی برآورد می‌شود.

در همین حال، گفته می‌شود که هم اکنون بیش از ۱۰ هزار نظامی صهیونیست به دلیل مشکوک بودن به ابتلا به کرونا در قرنطینه به سر می‌برند.