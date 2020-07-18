تعریض محور آستارا - اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تعریض جاده آستارا به اردبیل با مشارکت بخش خصوصی و با هدف تسهیل تردد در حال انجام است و مرحله سوم این طرح در محور آستارا به اردبیل به طول چهار کیلومتر به زودی آغاز می‌شود.

این جاده پرتردد در ارتقای ظرفیت حمل و نقل در شمال غرب کشور تأثیرگذار است و پیش از این ۸ کیلومتر از این جاده تعریض شده است.

محور مهم فوق در کنار جاده ترانزیتی آستارا به باکو نقش مهمی در حوزه تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایفا خواهد کرد.

عریض مسیر پرتردد آستارا به اردبیل باعث کاهش تصادفات خواهد شد و مصالح حاصل از حذف پیچ‌های تند این مسیر برای ساخت بارانداز راه آهن بین المللی آستارا استفاده می‌شود.