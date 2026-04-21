دادستان آستارا: رفع فوری نواقص جاده آستارا–اردبیل در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسنبیگی عصر سه شنبه در بازدید مشترک با فرماندار و فرمانده پلیس راه آستارا–تالش از نقاط حادثه خیز محور مواصلاتی آستارا- اردبیل اظهار کرد: مشکلات زیرساختی و ترافیکی این محور به وضوح قابل مشاهده است و انتخاب نوع مناسب آسفالت، خطکشی دقیق، نصب علائم هشدار و ایمنسازی پیچها و گردنههای خطرناک باید در اولویت فوری قرار گیرد.
وی افزود: مدعیالعموم نسبت به جان مردم بیتفاوت نیست و همه دستگاههای اجرایی موظفاند با همکاری و هماهنگی، اقدامات لازم را برای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی انجام دهند. این جاده نه تنها برای ساکنان منطقه بلکه برای مسافران و گردشگران نیز اهمیت حیاتی دارد.
دادستان آستارا با اشاره به نقش گردشگری و ترددهای بیناستانی در این محور تصریح کرد: ایمنی جاده آستارا–اردبیل باید بهصورت شبانهروزی پیگیری شود و یقیناً با تلاش مستمر و همافزایی نهادهای مسئول، میتوان شاهد کاهش چشمگیر حوادث رانندگی و افزایش امنیت سفر در این مسیر بود.
