تولید بیش از ۱۲۷۰ اثرعلمی و نشریه در پژوهشکده حج و زیارت

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی حج، در نشست شورای معاونان بعثه که امروز به ریاست حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب در قم تشکیل شد، علی اکبر ضیایی رئیس پژوهشکده حج و زیارت از فعالیتها و برنامههای واحدهای علمی این پژوهشکده گزارشی ارائه کرد.
وی گفت: پنج گروه و هشت واحد علمی – پژوهشی این مجموعه در چهار سطح کاربردی، بنیادین، بنیادی توسعهای و میدانی در زمینه ارائه پژوهشهای فاخر در ابعاد مختلف حج و زیارت، تبدیل شدن به مرجع و قطب پژوهشهای علمی در موضوع حج و زیارت و تعامل گسترده با مراکز علمی و پژوهشی کشور فعال اند.
وی حضور فعال در جشنوارهها و محافل علمی کشور، ارتقای سطح علمی روحانیون و کارگزاران حوزه حج و زیارت، تعامل فعال با مراکز پژوهشی جهان اسلام در موضوع حج و زیارت، تبیین ابعاد و ظرفیتهای حج در عرصه تخصصی علوم اسلامی و تربیت و بکارگیری اعضای هیئت علمی - پژوهشی متخصص و با تجربه بالا در معارف حج و زیارت را از دیگر برنامههای گروهها و واحدهای علمی پژوهشکده حج و زیارت عنوان کرد.
در این نشست اعلام شد: مقایسه آماری سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نشان میدهد که تولیدات پژوهشکده حج و زیارت در حال افزایش است.
برپایه این گزارش، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ضمن تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته در این سالها، برلزوم همفکری و تعامل هرچه بیشتر معاونتهای بعثه مقام معظم رهبری و پژوهشکده حج و زیارت در روند پژوهشهای علمی و پژوهشی کاربردی تاکید کرد.
حجت الاسلام نواب تصریح کرد: با بهره گیری از فرصت تعطیلی حج، پروندههای ۱۳ هزار خادم فرهنگی با استفاده از نیروی انسانی موجود و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز در بازه زمانی معین دیجیتالی شود.
در این جلسه همچنین مسئول واحد بقیع پژوهی در باره ضرورت پرداختن به موضوع بقیع، آثار منتشر شده و طرحها و پژوهشهای صورت گرفته و در دست انجام درباره این موضوع گزارشی ارائه کرد و نماینده ولی فقیه از معاونتهای بعثه خواست تا در طراحی و عرضه طرح کنگره بین المللی بقیع مضجع الائمة و الاصحاب دریک صدمین سال تخریب بقیع و مطالبه بازسازی آن، با پژوهشکده حج و زیارت تعامل و همکاری فعال داشته باشند.
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