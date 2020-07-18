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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۶

تولید بیش از ۱۲۷۰ اثرعلمی و نشریه در پژوهشکده حج و زیارت

تولید بیش از ۱۲۷۰ اثرعلمی و نشریه در پژوهشکده حج و زیارت

پژوهشکده حج و زیارت در حوزه تولید آثارعلمی تا بهار امسال ۱۰۷۴ عنوان کتاب و ۲۰۱ شماره نشریه منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج، در نشست شورای معاونان بعثه که امروز به ریاست حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب در قم تشکیل شد، علی اکبر ضیایی رئیس پژوهشکده حج و زیارت از فعالیت‌ها و برنامه‌های واحدهای علمی این پژوهشکده گزارشی ارائه کرد.

وی گفت: پنج گروه و هشت واحد علمی – پژوهشی این مجموعه در چهار سطح کاربردی، بنیادین، بنیادی توسعه‌ای و میدانی در زمینه ارائه پژوهش‌های فاخر در ابعاد مختلف حج و زیارت، تبدیل شدن به مرجع و قطب پژوهش‌های علمی در موضوع حج و زیارت و تعامل گسترده با مراکز علمی و پژوهشی کشور فعال اند.

وی حضور فعال در جشنواره‌ها و محافل علمی کشور، ارتقای سطح علمی روحانیون و کارگزاران حوزه حج و زیارت، تعامل فعال با مراکز پژوهشی جهان اسلام در موضوع حج و زیارت، تبیین ابعاد و ظرفیت‌های حج در عرصه تخصصی علوم اسلامی و تربیت و بکارگیری اعضای هیئت علمی - پژوهشی متخصص و با تجربه بالا در معارف حج و زیارت را از دیگر برنامه‌های گروه‌ها و واحدهای علمی پژوهشکده حج و زیارت عنوان کرد.

در این نشست اعلام شد: مقایسه آماری سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نشان می‌دهد که تولیدات پژوهشکده حج و زیارت در حال افزایش است.

برپایه این گزارش، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ضمن تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته در این سال‌ها، برلزوم همفکری و تعامل هرچه بیشتر معاونت‌های بعثه مقام معظم رهبری و پژوهشکده حج و زیارت در روند پژوهش‌های علمی و پژوهشی کاربردی تاکید کرد.

حجت الاسلام نواب تصریح کرد: با بهره گیری از فرصت تعطیلی حج، پرونده‌های ۱۳ هزار خادم فرهنگی با استفاده از نیروی انسانی موجود و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز در بازه زمانی معین دیجیتالی شود.

در این جلسه همچنین مسئول واحد بقیع پژوهی در باره ضرورت پرداختن به موضوع بقیع، آثار منتشر شده و طرح‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته و در دست انجام درباره این موضوع گزارشی ارائه کرد و نماینده ولی فقیه از معاونت‌های بعثه خواست تا در طراحی و عرضه طرح کنگره بین المللی بقیع مضجع الائمة و الاصحاب دریک صدمین سال تخریب بقیع و مطالبه بازسازی آن، با پژوهشکده حج و زیارت تعامل و همکاری فعال داشته باشند.

کد مطلب 4976747

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