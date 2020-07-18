به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی درباره مختومه اعلام شدن پرونده شکایت کارلوس کی روش از سوی فیفا عنوان کرد: واقعیت این است که در ۸ سالی که کی روش سرمربی تیم ملی ایران بود، دو صعود متوالی به جام جهانی به ثبت رسید و نتایج مطلوبی کسب شد که این نتایج در تاریخ فوتبال ایران ثبت شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر پس از جام ملت‌های آسیا ایمیل‌هایی به سمت ایشان رفته بود که بعضاً در آن عبارات خوبی به کار گرفته نشده بود که این باعث چالش در تعامل‌های قبلی شده و رنجش ایشان را در پی داشت. در نهایت این فرآیند به رایی که اسفندماه ۹۸ از سوی فیفا صادر شد انجامید که فدراسیون به پرداخت ۲۰۰ هزار یورو، به اضافه جرایم دیرکرد، پرداخت هزینه‌های دادرسی و همچنین وکلای پرونده محکوم شده بود.

دبیرکل فدراسیون فوتبال افزود: در ادامه، با توجه به ماموریتی که هیات رییسه فدراسیون فوتبال در فروردین ماه به دبیرکل دادند پیگیری ویژه موضوع در جهت مذاکره با ایشان در دستور کار قرار گرفت که بر اساس پیگیری‌هایی که از طریق اینجانب و دپارتمان تیم‌های ملی به عمل آمد خوشبختانه توانستیم به تفاهم برسیم. در این مدت حدود یک ماه مرتب با ایشان از طریق مذاکرات تصویری و ایمیلی مذاکره داشتیم و با دلجویی لازم از ایشان، سو تفاهمات برطرف شد.

نبی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته بیش از ۵۰ درصد مبلغ رای صادره فیفا با احتساب کلیه هزینه‌های مرتبط از رای صادره کم شد و در نهایت با تعامل بسیار خوب صورت گرفته پرونده نزد فیفا مختومه اعلام شد. در اینجا از طرف فدراسیون فوتبال از آقای کارلوس کی روش تشکر می‌کنیم.