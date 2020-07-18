  دستور تشکیل کارگروه عفاف و حجاب در سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان در نشست هم‌اندیشی با فعالان عرصه عفاف و حجاب ضمن گرامیداشت یاد شهدای واقعه مسجد گوهرشاد گفت: موضوع «عفاف و حجاب» از موضوعات حائز اهمیت فرهنگی کشور است و نباید در کنار اهمیت موضوعات معیشتی و اقتصادی، به فراموشی سپرده شود و به‌عنوان مسئله درجه چندم قرار گیرد؛ لذا کارگروهی با حضور نمایندگان نهادهای مردمی و بخش‌های مرتبط سازمان بازرسی ذیل حوزه ریاست این سازمان تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب گفت: یکی از مسئولیت‌های حوزه عفاف و حجاب، کار فرهنگی اقناعی برای افکار عمومی و حساس کردن مردم نسبت به این موضوع است. در حقیقت اقدامات فرهنگی که تا به امروز صورت گرفته، حساسیت لازم را در افکار عمومی ایجاد نکرده است. از طرف دیگر تهاجم دشمن آن‌قدر وسیع و روزبه‌روز با شیوه‌های جدید گسترش پیدا می‌کند که شاید شیوه‌های سنتی و قدیمی جوابگو نباشد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت هنر در موضوع عفاف و حجاب گفت: متأسفانه کارنامه هنری در زمینه عفاف و حجاب مناسب نیست. سازمان این آمادگی را دارد که از طریق صداوسیما و سایر دستگاه‌ها زمینه انعکاس و به نمایش گذاشتن تولیدات هنری گروه‌های مردمی و دلسوز در زمینه عفاف و حجاب را پیگیری کند.

درویشیان با اشاره به رویکرد سازمان در قبال ترک فعل‌ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحولی قوه قضائیه نسبت به تکالیفی که مغفول مانده و اجرانشده و بعضاً در برخی حوزه‌ها مانند عفاف و حجاب را به‌طور جدی دنبال می‌کند. یکی از موضوعات فرهنگی مغفول مانده تکالیف حوزه عفاف و حجاب دستگاه‌ها است که چندی است به‌طورجدی در دستور کار سازمان قرار دارد. ابتدا به‌صورت خود اظهاری گزارش عملکرد دستگاه‌ها اخذ شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در حوزه عفاف و حجاب حتماً در بخش‌هایی نیازمند قانون‌گذاری هستیم که فکر می‌کنم مجلس یازدهم که دغدغه مسائل ارزشی را دارد، فرصت خوبی است که این خلأ‌های قانونی دنبال شود. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم که در حال تدوین در مجمع تشخیص مصلحت نظام است پیگیری شود حداقل یک بند به موضوع عفاف و حجاب اختصاص پیدا کند که بر اساس آن در قانون هفتم هم نارسایی‌های آن دیده شود و مجلس نیز در قانون‌گذاری به آن بپردازد.

وی با اشاره به سیاست سازمان بازرسی مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی گفت: هم‌اکنون بیش از ۵ هزار بازرس افتخاری در سراسر کشور داریم که می‌خواهیم این ظرفیت را توسعه داده و کیفی‌تر کنیم. همین‌جا درخواست می‌کنم که همه انجمن‌ها و نهادهایی که شما به نمایندگی از آن‌ها در این نشست حضور دارید به‌عنوان ناظران افتخاری در سامانه گزارشگران فساد با سازمان همکاری کنند. البته این آمادگی وجود دارد که در حوزه‌های دیگر فرهنگی غیر از عفاف و حجاب از ظرفیت و پتانسیل نیروهای شما در سازمان بازرسی استفاده نمائیم.

عضو شورای عالی قوه قضائیه بابیان اینکه امروزه بی‌حجابی به‌عنوان جریان نفوذ و برانداز صورت می‌گیرد گفت: پیشنهاد دارم تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب توسط مجلس به قانون تبدیل شود تا ضمانت اجرایی لازم برای آن پیش‌بینی گردد.

درویشیان همچنین گفت: برای بررسی موضوعات مختلف حوزه عفاف و حجاب یک کارگروه با حضور نمایندگان این جمع در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود تا با برگزاری جلسات مرتب ماهانه مشکلات این حوزه بررسی شود. به عقیده من موضوعات را به‌صورت مصداقی و اولویت‌بندی شده در این کارگروه مطرح کنید تا با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان بابیان اینکه بسیاری از تکالیف حوزه عفاف و حجاب نیاز به اعتبار ندارد افزود: عمده‌ترین دلایل عدم اجرای تکالیف حوزه عفاف و حجاب در دستگاه‌ها، مدیریتی است. سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص هیچ مسامحه‌ای نخواهد داشت و از هیچ دستگاهی بهانه‌ای را نمی‌پذیرد.

همچنین پیش از سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمدمهدی عرب انصاری سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان طی سخنانی بابیان اینکه در دوره تحولی قوه قضائیه و سازمان بازرسی مسائل فرهنگی مورد توجه واقع‌شده است، خاطرنشان کرد: پیرو مکاتبه رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با رئیس قوه قضائیه و دستور به سازمان بازرسی، ما بازرسی از دستگاه‌ها را شروع کرده‌ایم که محور این بازرسی‌ها مصوبه ۴۲۷ شورای انقلاب فرهنگی است. در این بازرسی همه دستگاه‌هایی که به‌نوعی وظیفه داشتند، موردبررسی قرار گرفتند که متأسفانه عملکردشان بسیار ضعیف است. طبق بررسی‌های سازمان بازرسی حدود ۵۰ درصد از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاً اجرانشده است.

تناقض بین قول و فعل مسئولان در خصوص عفاف و حجاب

همچنین در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسن اختری «دبیر کل بنیاد ملی عفاف و حجاب» با اشاره به ضعف عملکرد دستگاه‌ها در خصوص عفاف و حجاب گفت: مهم‌ترین از عملکرد دستگاه‌ها در خصوص عفاف و حجاب تناقض بین قول و فعل مسئولان امر است. متأسفانه مسئولان امر در زبان چیزی می‌گویند، ولی در عمل به نحو دیگر عمل می‌نمایند که این موضوع در اکثر دستگاه‌ها مسئول مشاهده می‌شود.

وی با انتقاد از دستگاه‌های مسئول در خصوص عفاف و حجاب گفت: در این حوزه تأکید ما بر این است که قانون باید اجرا شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی داشته که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ‌شده است و اکنون باید دستگاه‌ها پاسخ دهند که چرا این قوانین را اجرایی نمی‌کنند. متأسفانه نه‌تن‌ها دستگاه‌ها به قانون عفاف و حجاب عمل نمی‌کنند، بلکه الآن شاهدیم مسئولی که دستگاه‌ها برای رسیدگی به این موضوع منصوب می‌کنند، از مفاد قانون عفاف و حجاب مطلع نیستند.

اختری تأکید کرد: ما از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم بر نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب در دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.

در این نشست کبری خزعلی «رئیس شورای اجتماعی زنان»، حجت‌الاسلام سجاد زین علیان «رئیس شبکه مردمی عفاف و حجاب»، معصومه حاج حسینی «مدیر اندیشکده سیاست پژوهی زنان و خانواده معاونت فرهنگی سپاه»، مینا بیابانی «رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور»، خانم خادم مسئول قرارگاه مردمی عفاف و حجاب مشهد مقدس، حجت‌الاسلام امین کشوری مسئول عفاف و حجاب سپاه تهران و محمدعلی الفت پور معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر طی سخنانی به طرح دیدگاه‌های خود در عرصه عفاف و حجاب پرداختند.