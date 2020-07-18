به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، الکساندر نواک، اعلام کرد که انتظار ندارد قیمت جهانی نفت پس از تسهیل کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پلاس) تغییر یابد.

وی افزود: قیمت نفت کم و بیش در محدوده ۴۰ تا ۴۳ دلار برای هر بشکه متعادل است. همچنین انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در ماه اوت بهبود چشمگیری یابد.

نواک پیش تر گفته بود: انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت در ماه اوت مقدار قابل توجهی بهبود یابد و به ۱۰ درصد پایین‌تر از سطوح دیده‌شده پیش از بحران ویروس کرونا برسد.

وی افزود: تقاضا برای نفت خام که پیش از همه‌گیری ویروس کرونا حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز بود، در ماه آوریل به ۲۵ درصد کمتر از سطح پیش از این بحران سقوط کرد.

اوپک و متحدانش مانند روسیه پیش از این توافق کردند که کاهش تاریخی تولید نفت را از ماه اوت تسهیل کنند، زیرا اقتصاد جهانی به آرامی در حال بهبود از بحران ویروس کروناست، این در حالی است که این ائتلاف اعلام کرد موج دوم ویروس می‌تواند تعادل دوباره بازار را پیچیده کند.

اوپک و متحدانش موسوم به اوپک پلاس، از ماه مه تولید نفت خام خود را ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز - ۱۰ درصد عرضه جهانی نفت – کاهش داده‌اند. مقدار کاهش تولید از ماه اوت تا ماه دسامبر به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه می‌رسد.