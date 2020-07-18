قتل یک زن در گرمسار/ مصرف شیشه عامل قتل بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی گرمسار با اشاره به اینکه طی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارشی مبنی بر اختلاف خانوادگی در روستای فند شهرستان گرمسار ارسال شد، اظهار داشت: مأموران نیروی انتظامی به‌سرعت به محل برای بررسی و پیگیری موضوع اعزام شدند.

وی بابیان اینکه مأموران انتظامی با حضور در محل از اهالی در رابطه با درگیری تحقیق کردند، افزود: معتاد ۴۵ ساله‌ای پس از مصرف شیشه و توهم ناشی از آن با همسرش درگیر می‌شود و وی را به طرز وحشیانه مورد ضرب‌وجرح قرار می‌دهد.

فرمانده انتظامی گرمسار خاطرنشان کرد: مقتول که همسر ۳۷ ساله قاتل بود براثر ضربات وحشیانه همسر، جان خود را از دست داد.

عرب با تأکید بر اینکه جسد مقتول پس از تأیید مرگ از سوی پزشکی قانونی به سردخانه منتقل‌شده است، افزود: متهم هم‌اکنون دستگیر و تحت بازجویی قرار دارد و این در حالی است که این خانواده دارای فرزند دختر دوساله هستند.