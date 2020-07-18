آماده میزبانی از باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا در اسلامشهر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور عصر شنبه در نشست مشترک با حبیب کاشانی مدیر عامل جدید باشگاه سایپا اظهار داشت: بخش عمده فعالیت سایپا زین پس در اسلامشهر انجام خواهد شد و از هم اکنون آماده میزبانی از باشگاه سایپا هستیم.
فرماندار اسلامشهر افزود: ورزشکاران اسلامشهر از استعداد و ظرفیت بالایی برخوردار هستند و بی تردید با این انتقال شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر استعداد جوانان شهرستان خواهیم بود.
وی با اشاره به امضا تفاهم نامه و همچنین صورتجلسه ای با مدیرعامل پیشین باشگاه سایپا جهت فراهم ساختن زمینه برگزاری تمرینات و بازیهای تیم سایپا در ورزشگاه ۷ هزار نفری اسلامشهر گفت: پیگیریهای لازم جهت تحقق تعهدات شهرستان انجام خواهد شد.
در ادامه حبیب کاشانی مدیر عامل جدید باشگاه سایپا نیز در سخنانی با بیان اینکه برگزاری تمرینات و بازیهای تیم سایپا در اسلامشهر باعث ایجاد شور و شعف بین جوانان شهرستان خواهد شد افزود: بخش عمده فعالیتهای ورزشی باشگاه سایپا در رشتههای مختلف در تمامی ردههای سنی بویژه تیمهای پایه، همچنین آکادمی این باشگاه در اسلامشهر انجام خواهند شد.
وی تصریح کرد: فعالیت این باشگاه در اسلامشهر میتواند به شکوفا شدن استعدادهای ناب جوانان ورزشکار این شهرستان در رشتههای مختلف از جمله فوتبال، والیبال، اتومبیل رانی و… کمک کند.
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