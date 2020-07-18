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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۵۳

شکایت ذوب آهن از داوری بازی با ماشین‌سازی 

شکایت ذوب آهن از داوری بازی با ماشین‌سازی 

باشگاه ذوب‌آهن اصفهان از داور بازی این تیم با ماشین سازی تبریز در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان؛ تیم حقوقی  باشگاه با تهیه  شکوائیه ای مستدل خطاب به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، خواستار رسیدگی به نقض فاحش و تاثیر گذار قوانین از جانب تیم داوری این دیدار شدند.

در بخشی از این شکایت، ضمن بر شمردن تعدادی از آرا محاکم ملی و بین المللی در خصوص اشتباهات داوران در نقض آشکار قوانین توسط محاکم انضباطی، خواسته شده است تا اتفاقات بازی فوق مورد بازبینی دقیق قرار گرفته و روح قانون که به معنای واقعی کلمه در این بازی خدشه دار شده پیاده و اجرایی شود. به علاوه از کمیته انضباطی خواسته شده است تا کارت قرمز اشتباه کاپیتان ذوب آهن نیز مورد بازبینی قرار گیرد .

کد مطلب 4977089

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