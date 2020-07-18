به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان؛ تیم حقوقی باشگاه با تهیه شکوائیه ای مستدل خطاب به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، خواستار رسیدگی به نقض فاحش و تاثیر گذار قوانین از جانب تیم داوری این دیدار شدند.

در بخشی از این شکایت، ضمن بر شمردن تعدادی از آرا محاکم ملی و بین المللی در خصوص اشتباهات داوران در نقض آشکار قوانین توسط محاکم انضباطی، خواسته شده است تا اتفاقات بازی فوق مورد بازبینی دقیق قرار گرفته و روح قانون که به معنای واقعی کلمه در این بازی خدشه دار شده پیاده و اجرایی شود. به علاوه از کمیته انضباطی خواسته شده است تا کارت قرمز اشتباه کاپیتان ذوب آهن نیز مورد بازبینی قرار گیرد .