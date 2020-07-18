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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۳۷

کابل: ۱۲۹ غیرنظامی طی یک ماه توسط طالبان در افغانستان کشته شدند

کابل: ۱۲۹ غیرنظامی طی یک ماه توسط طالبان در افغانستان کشته شدند

سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: ۱۲۹ غیرنظامی طی یک ماه توسط طالبان در افغانستان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: شبه‌نظامیان طالبان طی یک ماه اخیر به ۳۰ ولایت حمله کردند که بر اثر آن ۱۲۹ غیرنظامی کشته شدند.

سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در این خصوص افزود: گروه طالبان طی ماه گذشته یک هزار و ۴۶۵ بار علیه غیرنظامیان حمله کرده‌اند. در حملات این گروه چندین کودک نیز جان شان را از دست داده و همچنین ۲۹۱ غیرنظامی نیز زخمی شده‌اند.

وی در ادامه افزود: ولایت‌های سمنگان، قندهار ننگرهار در صدر فهرست دارای بیشترین تلفات غیرنظامیان قرار دارند. درگیری نیروهای دولتی با شبه نظامیان طالبان در چندین ولایت همچنان دامه دارد.

این درحالی است که طالبان تاکنون به این خبر واکنشی نشان نداده است.

گفتنی است، از سال ۲۰۰۱ میلادی که ناتو به سرکردگی تروریست‌های آمریکایی و به بهانه مبارزه با عوامل حادثه ۱۱ سپتامبر به افغانستان لشکرکشی کرد، آمار تلفات نظامیان و غیرنظامیان دائماً در این کشور افزایش یافته و مرتباً موضوع گزارش‌های نهادهای بین المللی شده است.

کد مطلب 4977117

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